Cabe recordar la Contraloría solicitó suspender al alcalde Dau por presuntas irregularidades en la adquisición y aplicación de pruebas rápidas contra el Covid-19, en 2020. El ente de control sostiene que, según directrices del Minsalud, estas deben aplicarse en personas de escasos recursos y no a personal de salud, aseo y vigilancia, como supuestamente hizo el Dadis.

El desacuerdo en la terna

El alcalde William Dau, en medio de un plantón que convocó ayer en los bajos del Palacio de la Aduana, expuso que sugirió los nombres de dos funcionarias de su gabinete para que integrarán la terna, y así aseguro la continuidad de procesos. Sin embargo, Dau Chamat criticó que el tercer nombre, propuesto por Cinthya Pérez Amador, sea Augusto ‘Tuto’ Vidales, al que definió como: “malandrín e infiltrado uribista”.

“Yo a esa persona la eché de mi movimiento por malandrín. En ese grupo político nadie lo conoce como para que ahora vengan a decir que él los representará en esa terna. Es una patraña política del uribismo. Y si en la terna hay un uribista no es difícil adivinar a quién escogerá el presidente Iván Duque. Esto es una patraña política para entregarle Cartagena al uribismo en plena segunda vuelta presidencial. Allí hay algo raro y tengo que averiguar por qué seleccionaron a esa persona. Un hombre que no es de mis afectos, ni es cercano a la Alcaldía y que yo personalmente le dije: ‘Te vas de mi movimiento por falta de garantías, confianza y lealtad, pues no nos habíamos posesionado y ya el tipo estaba prometiendo puestos a nombre mío y sin mi conocimiento”.