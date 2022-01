Muchas veces piensan que hacemos parte de uno de los dos bandos, pero no. Somos intermediarios entre las demandas de la comunidad manifestante y el Distrito. En la mayoría de los casos es el Distrito el que organiza las dinámicas sociales de Cartagena, pero muchas veces son medidas restrictivas que atentan contra los derechos de un grupo, no son bien recibidos, entonces salen a la calle.

Algo que no está bien y siempre se los recomiendo, ya que siempre habrá recursos legales para hacer valer los derechos y no sencillamente bloquear y causar desmanes. Porque me parece algo inconveniente: taponas las vías por hacer valer un derecho, afectando el derecho a la movilidad de tus coterráneos. Esa no es la solución.