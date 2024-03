El decreto de Dumek sobre porte y consumo de drogas es, presuntamente, inconstitucional

Buscando “acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohibe”, el pasado 7 de diciembre de 2023, el presidente Gustavo Petro derogó el Decreto 1844 de 2018 que criminalizaba el porte de dosis personal “porque así lo indicaron las Cortes”, y le recordó a los alcaldes regular el porte y consumo en sus municipios. Sin embargo, todas las normas publicadas en la Región Caribe son, presuntamente, inconstitucionales.

Para derogar el decreto, Petro emitió uno nuevo, el 2114 del 7 de diciembre de 2023, que, precisamente anula las sanciones de multa impuestas por el gobierno anterior para el porte de dosis personal de droga. Lea también: Congreso tumbará la reforma a la salud: hay mayoría en la Comisión Séptima

El presidente aclaró que todas las normas de penalización de la comercialización de drogas y el narcotráfico siguen vigentes; y añadió que la prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio; tal y como ordenó la Corte Constitucional mediante Sentencia C-127 de 2023. A su vez, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que el decreto 2114 no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. “Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana”, dijo el ministro.

La sentencia de la Corte, además, resolvió mantener dentro del ordenamiento constitucional la expresión “portar” establecida en el artículo 140 numerales 13 y 14 de la Ley 1801 de 2016, así como “consumir”, “sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal”, “en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

La Corte autorizó a los mandatarios municipales y distritales, que ejercen el poder de policía, regular el consumo y porte de sustancias en los espacios públicos, en el entendido que su regulación debe estar orientada por principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que están en confrontación los derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA, contra el derecho del libre desarrollo de la personalidad de los usuarios de drogas.

No obstante, esta prohibición no puede ser general o total. La Corte explica que los alcaldes deben definir espacios y horas, para así no vulnerar “los principios de libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud”.

Con esa directriz, cada nuevo alcalde elegido para el período 2024-2027 se puso en la tarea, y antes del 20 de enero de 2024, con menos de un mes de posesionados, por lo menos cuatro de los siete alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe ya habían expedido sus decretos.