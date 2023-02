“El debate entre taxistas y aplicaciones es anacrónico”: David Racero

En medio de la turbulencia política tras el trámite en el Congreso por la reforma a la salud y otras iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro, en el país están sucediendo muchas cosas: una parte del gremio de taxistas bloqueó ciudades hoy; ayer, Roy Barreras fundó un nuevo partido político y allanando un camino propio, y hace semanas ya se calienta la contienda de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y uno de los referentes del Pacto Histórico, ha mantenido su moderación entre las tensiones y polémicas que ha habido en los últimos meses, no sin abandonar sus críticas a ciertos problemas sociales y hasta de las actitudes de compañeros de colectividad. Roy Barreras presenta su nuevo partido y Dumek será su candidato

Hubo muchas críticas al presidente Petro por “fomentar la polarización” al convocar a la gente a manifestarse en pro de las reformas de su Gobierno. ¿A qué se refiere usted al decir: “sin la ciudadanía no hay proyecto que importe”?

La democracia no es simplemente acudir a las elecciones cada cuatro años. Y es lamentable que algunos congresistas hagan eco a esa idea tan limitada de la democracia. La democracia es un estilo de vida, un estilo de vida social, donde la ciudadanía siempre debe estar activada y movilizada en las calles, en las plazas, siempre dispuesta a discutir los grandes temas que tienen que ver con su vida.

¿Cómo no se va a llamar a la ciudadanía para hablar sobre la reforma de la salud? Si tiene que ver con su vida. ¿Cómo no se va a llamar a la ciudadanía para tratar la reforma pensional? Donde hoy solamente 8.5 millones de adultos mayores reciben pensión. ¿Cómo no hablar en las calles sobre la reforma laboral con la que se busca mayor dignidad y el pago de horas extra? Entonces, bajo esa lógica, comparto con el presidente Gustavo Petro que las transformaciones y reformas sociales se deben discutir en las calles, casas, universidades, bares, en todo lado.