“El arriendo se lo gastaron en las OPS”: ¿Contraloría Distrital desalojada?

El pasado 10 de agosto, Miguel Martínez Coronado fue elegido por el Concejo de Cartagena para ser contralor distrital encargado. Desde esa fecha la entidad se ha distanciado de las polémicas usuales tras siete años de crisis institucional. (Lea: “Dumek vive en una mansión cuando su mayor sueldo fue el de gobernador”: Dau)

Incluso Martínez Coronado, posterior a su escogencia, se reunió con William Dau para concertar que el control fiscal se haga en pro de la ciudad y no de la política. Cabe recordar que alcalde ha tenido una pésima relación con Freddys Quintero y Rafael Castillo Fortich, anteriores contralores encargados. (Por ejemplo: “Perro Castillo, no te saliste con la tuya”: Dau celebra que no lo suspenderán)