El árbol de Navidad que es la competencia por la Alcaldía de Cartagena

Es por esto que, sin una venia directa de Dau, Fidel García Misas, exdirector de la Escuela de Gobierno, se posiciona como el candidato de ‘Salvemos a Cartagena’. “Obvio que ningún aspirante va a rechazar que lo apoye no un gobierno, sino la gente que votó por él. Inconformes e indignados con la clase política que jugaba con el erario. Hay que seguir en la senda de la continuidad gubernamental”, expresó García hace semanas a El Universal.

En esa entrevista, García Misas expuso que postulará su nombre a la consulta del Pacto Histórico local y que su luz no parpadee al estar en un circuito en serie petrista. Tiene a su favor su larga experiencia profesional y una hoja de vida prestigiosa.

Si el árbol de Navidad —que es esta competencia electoral— es frondoso, así de heterogéneo es el liderazgo local del Pacto Histórico. Fundado bajo la síntesis de diferentes partidos, movimientos, grupúsculos y activistas, tras las victorias de Cha Dorina Hernández, hoy representante a la Cámara, y del presidente Gustavo Petro, el petrismo cartagenero ha mostrado cierta división en la que algunos liderazgos han sobresalido. Aún no está claro cuál será el mecanismo con el que elegirán a su candidato.

No obstante, el mismo Campo Tejedor reconoció que el Pacto Histórico local no descarta un capítulo al que denominan Frente Amplio, que es el ingreso de partidos políticos tradicionales u otras fuerzas a su consulta electoral. Allí, muchos bajo palos de caucho, o en el café de la plaza del Joe, vinculan a nombres como Dumek Turbay o Pedrito Pereira, dirigentes que no han escatimado sus recientes “me gusta” a las publicaciones del presidente en sus redes sociales y sus partidos hoy son de la bancada de Gobierno.