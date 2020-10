Así como fue la campaña de Dau ha sido su administración. Las denuncias contra hechos no corrupción no han cesado, terminando compiladas en su llamado “libro blanco”.

“Muchos dijeron que no duraba un mes en la Alcaldía, decían que me iban a sacar. Pero aquí voy, llevo diez meses luchando contra todos los malandrines que han querido afectar a mi administración y a mis funcionarios. Esto es duro, no ha sido fácil, pero sé que con nuestro trabajo honesto y con el apoyo del pueblo vamos a cumplir los cuatro años de mandato, trabajando duro por los cartageneros”, dice William Dau Chamatt.

Como se esperaba, también ha mantenido una fuerte confrontación con algunos miembros del Concejo Distrital, corporación a la que señala de ser corresponsable de algunas situaciones difíciles en la ciudad, como los problemas en la salud.

Dau recuerda que hace mucho tiempo, cuando empezó su labor como activista, no imaginó que sería alcalde de Cartagena. Sin embargo, cuenta que hace algunos años, cuando se marchó a Estados Unidos debido a amenazas de muerte por su labor anticorrupción, se prometió que iba a regresar a Cartagena para “dar la pelea”. El año pasado logró su acometido.

William Dau contó qué ha sido lo más difícil en estos diez meses de mandato que lleva.

“Lo más difícil ha sido gobernar esta ciudad mientras me toca defenderme de todas las fuerzas oscuras que quieren sacarnos del poder a mí y a toda mi administración, haciéndonos la vida imposible. Pero lo que más me motiva para seguir adelante y seguir peleando a pesar de todo, es el apoyo de la ciudadanía. Yo voy a cualquier barrio y me aplauden, me gritan. El apoyo del pueblo ha sido mi bálsamo, porque gracias a ese apoyo es que no nos van a sacar los malandrines”, explicó.

Así mismo, destaca todo el esfuerzo que ha realizado junto a los miembros de su administración en la lucha contra el COVID-19, con la repartición de ayudas humanitarias, las acciones para contener el virus, los esfuerzos fiscales y los planes para alcanzar esa anhelada reactivación económica.