El alcalde ruso de Tunja estaría inhabilitado: esta es la razón

La denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el abogado Juan Sebastián Ramírez García contra Krasnov el pasado 11 de noviembre, señala que los contratos abarcaron desde el 28 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, poniendo en entredicho la legalidad de su reciente elección, celebrada el pasado 29 de octubre.

“Esperamos, si se toma decisión de medida cautelar y si se declara nulidad, dependemos de lo que decidan, si es antes del 18 de diciembre y no se dieran los recursos, las credenciales el 26 y el 24 dan por cerrados los escrutinios quedaría sin efecto y no podría el alcalde posicionarse por no tener efecto jurídico”, dijo el abogado boyacense a El Tiempo.