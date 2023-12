“El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad”: Dumek

¿Por qué no se incluyó el servicio de urgencias en Los Cerros?

Y continuó: “Hemos sido constructores de escuelas, iglesias y que con gran esfuerzo y sin ningún salario siempre hemos estado. Queremos colaborarle al máximo con nuestra organización, claro que hay que priorizar porque muchas veces los dineros no alcanzan”.

Una vez recibidos los símbolos de autoridad, el alcalde Dumek Turbay manifestó: “Dios es bueno. Lo que se construyó como una acción para hacernos daño, gracias a Dios lo hicieron porque hace 60 días esa decisión ya estaba en la mente de la mayoría de los cartageneros. Hace 60 días Cartagena sabía lo que tenía que hacer. Una ciudad aburrida que perdió la esperanza”. Le puede interesar: Nuevos nombres llegan al gabinete de Dumek a días de su posesión

Y continuó: “Si el alcalde nefasto dispuesto a destruir se la ciudad no me entregó el bastón de mando, me lo entregó la ciudadanía de Cartagena. Gracias, William Dau que hayas provocado esta demostración de cariño. Hoy estoy contento con esta oportunidad”.