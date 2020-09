Y aseguró que no “cederá a estas presiones” de los cabildantes, hecho que llevó al concejal Fernando Niño a emitir una aclaración en la sesión realizada el 14 de septiembre pasado.

Y anotó: “Le quiero decir que de esa manera está desconociendo al Concejo Distrital como institución, lo irrespeta continuamente, no tiene en cuenta y no está de acuerdo con las funciones constitucionales que tiene la corporación. Ofende reiteradamente a sus miembros y se comporta de toda la manera contraria como lo haría un líder”.

“Lo que busca el Concejo es fortalecer la democracia. Si no actúa teniendo al Concejo en cuenta o las recomendaciones que hacemos dentro del debate, quiere decir que quiere gobernar solo, como un autócrata. Los autócratas son los que creen que ellos solos son los que tienen la razón, que ellos solos son los que pueden tomar las decisiones en un gobierno y todo aquel que piense diferente y crea que las cosas se pueden hacer de una manera distinta se convierte en un traidor. En Cartagena no somos traidores, o se llaman por parte del alcalde malandrines o aculillados”.

Sobre el proyecto de incorporación

El cabildante añadió que la “demora” para la aprobación del proyecto de acuerdo 028 de incorporación presupuestal obedece a una demora del Distrito.

“Nosotros no lo hemos aprobado porque estamos mamando gallo, no lo hemos aprobado porque la administración no lo presentó a tiempo. Si lo hubieran presentado desde el mes de marzo, esta incorporación ya estuviera aprobada”, dijo.