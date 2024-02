Este miércoles 21 de febrero, el senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador, debido a la decisión del Gobierno nacional de entregar el Ministerio del Deporte a una persona recomendada por un grupo de la Cámara de la colectividad azul.

A través de una carta, Cepeda presentó su renuncia ante el Directorio Nacional Conservador, no sin antes destacar su labor al frente del Partido Conservador. "He decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país", expresó.