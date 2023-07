Duro enfrentamiento entre el presidente del Senado y el ministro del Interior

El jueves pasado el ministro Velasco se la jugó, en nombre del gobierno por la senadora Angélica Lozano para que fuera la presidente del Senado, con lo cual se opuso a que la postulación de Name tomara fuerza ya que la misma estaba fundamentada en los partidos independientes y de oposición al gobierno del presidente Petro. Lea también: “Me eligió el Gobierno sin quererlo”: presidente del Senado, Iván Name

Pero Name no demoró en responderle en su estilo de prosa larga y con doble sentido, pero en esta ocasión fue concreto para cuestionar al ministro del Interior. “Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”, indicó.