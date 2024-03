Duque, Santos y Uribe, contra la Constituyente de Petro

En respuesta a las preocupaciones sobre sus intenciones, Petro afirmó que con la convocatoria no busca cambiar la Constitución de 1991 ni perpetuarse en el poder, y explicó en ocho puntos, a través de un trino en su cuenta de X, las razones por las que hizo la propuesta, entre las que resaltan poder impulsar sus proyectos de reforma en el Senado, particularmente después de que ocho senadores de la Comisión Séptima firmaran una ponencia negativa que hunde el proyecto antes del debate.

El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder. En las más de tres décadas que han oasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales... https://t.co/BRxPF3qrYZ

Daniel Quintero no se presentó a su juicio por participación política

Daniel Quintero no se presentó a su juicio por participación política

Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, varios sectores y líderes políticos han expresado sus reservas, argumentando que la convocatoria constituyente podría no ser la mejor manera de abordar los problemas, sugiriendo en su lugar reformas en la forma de gobernar. Entre ellos, los últimos tres exmandatarios de la República: Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Por su parte, el expresidente Duque, advirtió que el presidente Petro quiere, con la Constituyente, “crear una crisis para legitimar un “Estado de Conmoción Interior “”, y además sostuvo que el mandatario busca quedarse con el poder. Pero antes de eso, el expresidente también se pronunció por su cuenta de X, y calificó de “amenaza a la Democracia colombiana”, la propuesta de Petro, que no ha sido bien recibida en el país.

¡Mucho cuidado! Quieren constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo. Quieren hacer piruetas apelando a mecanismos extraordinarios para dividir y...

“Proponemos que se discuta en este proceso constituyente el cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir”, dijo el mandatario en su publicación.

A la voz de Duque Márquez, se sumó la de su antecesor y Nobel de paz, Juan Manuel Santos, quien durante un evento en la JEP, descartó una de las razones que sostuvo Petro para la Constituyente, que es cumplir con el Acuerdo de paz de Colombia. Le puede interesar: Juan Manuel Santos no está de acuerdo con idea constituyente de Gustavo Petro

“Represión e intimidación a las empresas, amenazas contra las instituciones, y ahora, el deseo de imponer un modelo fracasado mediante una constituyente debido a que el Congreso, en ejercicio de sus funciones, no ha avalado la destrucción de la salud, las pensiones y el empleo. La comunidad internacional debe estar vigilante y las instituciones mostrar su solidez”, aseguró Duque.

“Si se termina o se hunde la reforma a la salud, no hay necesidad ni siquiera de nuevas leyes. Se puede hacer una reforma con lo que tenemos y lo mismo sucede con la implementación del proceso de paz, no necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz, no necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política porque ahí está todo. Está en la Constitución, está en las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación”, agregó el Nobel de paz.

Otro exmandatario que se pronunció contra la propuesta de Petro fue el expresidente Álvaro Uribe. Con un texto llamado “Los “estallidos sociales” y la destrucción”, Uribe compartió en su cuenta de X su visión de la propuesta.

El expresidente mencionó que en Chile están en un camino de consenso “después de la polarizante e inútil lucha Constitucional”, e insistió en que “La inestabilidad Constitucional, la inseguridad jurídica, impiden echar raíces sólidas de progreso”.

“Los ajustes, sean Constitucionales, legales, administrativos, que son la savia vital de la democracia, no pueden ser reemplazados por el ultimátum de imposición o destrucción. Los jóvenes no necesitan incertidumbres constitucionales. La desconfianza social estanca a la sociedad, frena la inversión, marchita el interés en el país y promueve el éxodo ciudadano”, sostuvo el exmandatario.