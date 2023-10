Dumek y Yamil lideran posicionamiento digital de candidatos en Bolívar

De acuerdo con los resultados, Yamil Arana lideró las búsquedas en Google y en Youtube. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial, ya que son ellos quienes difunden la información relacionada con las campañas. El candidato conservador lideró las conversaciones, en particular, debido a las encuestas de intención de voto que lo sitúan como líder en la contienda electoral.

Los resultados se basan en la metodología que combina antropología digital con el análisis de Big Data. Se examinaron las redes sociales de candidatos, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, y analizaron una conversación que abarca aproximadamente 27K menciones.

Como resultado, se generó un índice de puntuación que varía de 0 a 100, donde 100 representa el rendimiento máximo por candidato. Se presentan únicamente los tres primeros candidatos con mayor posicionamiento digital en relación con el conjunto de los demás candidatos.

Es importante señalar que aquellos candidatos que utilizan sus perfiles privados para fines de campaña no fueron incluidos en este análisis debido a limitaciones en el proceso de evaluación. Este ranking no corresponde a una encuesta o sondeo de opinión tradicional, ya que no se emplearon cuestionarios preestablecidos ni métodos de recolección de datos.