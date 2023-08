Dumek y García Tirado reaccionan a la polémica valla de José Osorio

Ya se ve mucha publicidad política en paredes y vallas, e incluso no hay poste de avenida o calle principal sin el rostro de una candidata; sin embargo, el mensaje polémico de propaganda de Osorio ataca frontalmente a Dumek Turbay y a William García Tirado, rivales suyos en la contienda por el Palacio de la Aduana.

La valle está ubicada diagonal a Tecnar.

“Es el momento de pasar la página de la vieja política tradicional. Construir lo nuevo, la Cartagena del Futuro. No soy sólo yo, es una generación de líderes que amamos a Cartagena, que creemos que es el momento que los jóvenes lideremos el cambio de la ciudad y no estamos dispuestos a regresar al pasado. Los mismos que llevan 20 años en el poder, esos que generaron la crisis más grande de nuestra historia, no pueden ser los que ahora salgan con la solución. Ni un voto para ellos. Es el momento de construir una nueva pagina para Cartagena”, indicó Osorio al ser consultado por las motivaciones detrás de su valla.

Al respecto, Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar, aseveró: A falta de argumentos, preferimos proponer verdadera experiencia para sacar a Cartagena de esta crisis. Está haciendo lo mismo que el actual alcalde, apelando a la difamación y al atropello al buen nombre, y ya todos conocemos las consecuencias trágicas y desafortunadas de esa elección, las cuales nos han afectado de muy mala manera en los últimos 3 años y medio. Acudiremos a la justicia de Colombia y es claro que nos dará la razón”.

Y agregó: “Tanto Osorio como el actual mandatario creen estar legitimados para transgredir los derechos a diestra y siniestra. Con este aviso vulneran mi derecho a mi imagen, usándola sin mi consentimiento. Además, atentan contra mi intimidad, mi honra y mi buen nombre. Por eso iniciaré las acciones legales también contra la empresa propietaria de dicha valla y de quien contrató la publicidad”.