Dumek Turbay señala a Dau de apoyar a exalcaldesa y este le responde

“Está jugando con candela, me va a sacar la lengua. Anda hablando de mí, metiéndose demasiado conmigo. Cada vez que puede me tira vainas, pero ya esto no lo voy a dejar pasar, ni una más. Si lo que quiere es que yo le responda, pues le responderé -jurídicamente-. Ese hombre lo que tiene es rabo de paja y lo voy a dejar en evidencia ante toda la ciudadanía, para que la gente sepa quién es verdaderamente. Además, el hombre está en flagrante campaña para la Alcaldía desde hace muchos meses, lo sabe todo el mundo, incluyendo la prensa y la ciudadanía, los únicos que no lo saben son los de la Procuraduría, que lo saben y no hacen nada, y por eso también voy a poner una denuncia por la violación de normas electorales. Le voy a poner el ‘tatequieto’ a Dumek si se vuelve a meter conmigo”, indicó el mandatario de los cartageneros.