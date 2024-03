Dumek posesiona a Teremar Londoño, primera secretaria de Turismo en Cartagena

Con su posesión, esta dirección del gabinete de Turbay no iría más, y le asignaría la responsabilidad de todos esos proyectos a la Secretaría de Infraestructura. No obstante, Londoño, desde la Secretaría de Turismo, apadrinará el Malecón del Mar, que tiene un presupuesto de $40 mil millones, y el Distrito Creativo en Manga. “La Dirección de proyectos estratégicos no tendría sentido. Las secretarías de Planeación, Infraestructura y Turismo tendrían la mentoría de esas iniciativas”, confirmó Dumek Turbay a este medio.

El mismo proyecto de acuerdo que creó la Secretaría de Turismo, aprobó la creación del Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y del Caribe. El alcalde Dumek Turbay le confirmó a El Universal que el próximo viernes 22 de marzo, tendría el nombre del nuevo director/a del Instituto. Le puede interesar: Mediante decreto, Distrito oficializa creación del Instituto de Acción Comunal

“Todos los nombres propuestos son líderes comunitarios con una larga historia de compromiso y dedicación a la comunidad. No hay uno de los nombres que me hayan presentado que no tenga un antecedente comunal de años, una lucha frente a la posibilidad de que los comunales sean tenido en cuenta de manera seria y una posibilidad que puedan aportar en ese proceso, así que la designación que voy a hacer va a ser producto de los mismos nombres que me han propuesto los Comunales”, enfatizó Turbay.