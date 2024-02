Dumek pide luz verde al Concejo para incorporar recursos: así los gastará

Los recursos de este reaforo provienen de saldos no ejecutados en el año anterior, detallados por Hacienda a través de un cierre presupuestal, del cierre financiero o de tesorería y de la consolidación del balance, que tienen destinación específica y son susceptibles a ser incorporados en el Presupuesto de Rentas, al funcionamiento, al servicio de la deuda y a las inversiones del Distrito en 2024. Le puede interesar: Concejo busca aumentar recursos para becas universitarias en Cartagena

Y prosiguió: “Aquí se trata de que los anhelos no se queden en el papel y optimizar estos recursos para que nadie piense que no tendrán la destinación social y el impacto que anhelamos. La confianza depositada por los cartageneros, a través del pago de sus impuestos, debe ser retribuida con obras y procesos que mejoren su calidad de vida, pero para ya, con fechas establecidas en 2024 y reafirmar nuestro compromiso de que no seremos un gobierno de ‘promesas’”, dijo el alcalde Dumek Turbay a El Universal.