Dumek denuncia a Dau y pide a Petro un alcalde ad hoc para las elecciones

“No vemos garantías, necesitamos que quien dé las garantías sean las autoridades. Durante muchos años he venido recibiendo de parte del alcalde Dau atropellos, difamaciones y ataques. Creo que en el Palacio de La Aduana hay mucho miedo y temor, y quedan a todas luces, ante los últimos acontecimientos, que el Palacio de la Aduana hará lo necesario, quienes están allí, para que mi llegada al 29 de octubre se trunque. Lo evalué con mi familia y el equipo cercano, en algún momento pensamos no decir nada, pero creemos que ya es necesario no solo que el país sepa lo que está pasando, sino que las autoridades le ponga freno a esta situación”, indicó Turbay.

“SOS Cartagena. No tengo garantías electorales, no más guerra sucia”, decía el pendón que estaba detrás del aspirante a la Alcaldía durante la rueda de prensa en la que anunció a los medios las denuncias contra Dau. Lea: Críticas a polémica publicación en Instagram de Dau contra Dumek

Y agregó: “Lo que nosotros queremos es que el alcalde William Dau sea suspendido. Cuando nosotros presentamos las queja ante la Procuraduría, fue porque creemos que hay suficiente material para que la Procuraduría le dé garantías a los candidatos y se suspenda del cargo al señor al alcalde. Y si eso no sucediere, le estamos pidiendo al presidente que lo retire del las funciones de alcalde para todo tipo de actividad”.

Dumek también señaló que desde la Alcaldía también estarían impulsando una supuesta estrategia de guerra sucia.

“Lo que escucho es que presuntamente desde la Alcaldía de Cartagena están promoviendo una guerra sucia. Frente a eso la Alcaldía debería darle claridad a los cartageneros. Lo que pensaría es que un gobierno serio diría: ‘vengan y revisen’, y yo también pongo mi móvil y mis equipos en la sede para que también los revisen, para que vean quién está diciendo la verdad”.

“Me dicen que en algún momento en el que yo vaya en mi carro me van a parar y me van a revisar. Pero no les importa lo que encuentren, lo que les importa es grabarlo y subirlo a redes. El plan es hacerme daño, debilitarme moralmente para el proceso de escogencia. Y hay gente que lo que ve en redes sociales lo cree. Se están preparando para la porquería mayor y yo tengo que actuar. Tenemos la acción de un sicario moral, de un loco con poder, y yo no lo voy a permitir, no le tengo miedo”, concluyó el exgobernador.