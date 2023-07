“Dumek debe pensar en su familia y García Tirado recibirá su tercer golpe”

Yo no tengo intención de pelear con nadie ni he tomado distancia de ninguna otra candidatura. Yo tengo la posibilidad de hablar con cualquier persona y no me muevo bajo ningún resentimiento. Con los que he tenido la oportunidad de hablar les he dicho que respeten nuestro trabajo político, así como yo respeto el de ellos. El respeto y el consenso fortalecen la democracia.

Cartagena necesita muchas cosas por hacer y William Dau no estaba preparado para gobernar, por lo que creo que es urgente trabajar en recuperar la seguridad y la tranquilidad de los cartageneros. Apenas me posesione lo primero que voy a hacer es llamar a todas las autoridades de la ciudad como el comandante de la Policía, a la Fiscalía y a todos los actores involucrados a un primer Consejo de Seguridad. En ese escenario vamos a empezar a tomar decisiones en la ciudad para recuperar muchos sitios de la ciudad, no solo al Centro Histórico.

¿Por qué prefirió ir por firmas y no buscar el aval de alguno de los 35 partidos que hay en el país?

Yo soy un hombre coherente en mi vida pública y en mi vida privada. Yo nunca he militado en ningún partido, pues no me entusiasman y no creo en sus estructuras, las cuales considero que se han desenfocado y han perdido la ideología con la que nacieron. Recoger firmas me garantizó una verdadera independencia y una real libertad, condiciones que se necesitan para gobernar y tomar buenas decisiones pensando en la mayoría y no en intereses particulares. Es un tema de coherencia y seriedad política.

Pero no descarta adherirse a otro candidato...

Después de inscrito la Ley me permite hacer acercamientos y adhesiones políticas, algo que no descarto, aunque en estos momentos prima nuestro proyecto político tejido por un grupo de personas muy valiosas y quienes han aportado mucho en este proceso.

Obviamente yo no soy un salvador y estoy convencido que la transformación de Cartagena no es monopolio de una campaña, partido o candidato, sino que requiere un gran acuerdo a largo plazo que trascienda un periodo de cuatro años. Por ende, no descarto encontrarme con otras personas con las que tenga afinidades congruentes en la manera de cómo abordar y combatir las problemáticas de la ciudad. Problemas que no se solucionarán en uno o dos días

Pero también tengo claro que hay personas con las que nunca me voy a poder sentar por su pasado, pero no tengo problemas con ellos ni quiero cazar peleas con nadie. La clave está en propiciar alianzas que beneficien a a la ciudad. Es generosidad y altruismo, y es lo que le hemos explicado a los ciudadanos en los barrios cuando recogimos las firmas; un proceso que se hizo sin intermediarios en el que escuchamos y nos conectamos con ellos, entendiendo lo que necesitan sin estar vendiendo humo, promesas o patrocinando prácticas dañinas de la politiquería.

¿Cuál será su postura frente a temas como el pico y placa todo el día, el día sin moto y los peajes internos?

Peajes internos nunca más en Cartagena. En torno al pico y placa y al día sin moto, tenemos que reinventar estas medidas porque afecta a los ciudadanos que se transportan en el servicio público. La ciudad necesita más y mejores vías, además del mejoramiento del transporte público que no circula en muchos sectores de la ciudad. Son dos temas que debemos evaluar y modificarlos.

¿Y los mototaxistas?

Aunque no sean del agrado de muchas personas, tienen más de 20 años siendo una realidad en la ciudad. Muchas familias dependen de esta actividad para subsistir, por lo que antes de perseguirlos lo que toca es organizarlos y reglamentarlos bajo dinámicas que permitan que sean habilitados por el Ministerio de Transporte, circulando en zonas determinadas y bien demarcadas.

Las mototaxis tienen todo el potencial para integrarse al Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad, Transcaribe, y así imponer orden en la movilidad, mientras se fomentan más alternativas de transporte para los ciudadanos de los sectores más apartados. Así llega el gobierno al territorio, mejorando la calidad de vida de la gente.