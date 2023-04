Dos revistas, dos conceptos diferentes, así ve el mundo a Petro

Sin embargo, y pese al prestigio de vieja data que tiene Time a nivel internacional, en Colombia muchos criticaron el autobombo que Petro hizo de este hecho. “Presidente Petro, Time hace el listado de los más influyentes anualmente. Esta presentación es la que corresponde al año anterior, no de la humanidad. Otros listados en su momento tuvieron como personaje del año a Nixon y a Hitler”, tuiteó Luis Carlos Vélez, director de La FM Radio, bajo una lógica de bajarle un poco el humo al tema.

“La política es más temblorosa que nunca. Inestable”, definió The Economist, por cuenta de los fallidos ceses al fuego bilaterales con la guerrilla del Eln y con el Clan del Golfo.

Y si el estómago no estaba lleno con la entrada y el plato fuerte, The Economist, a modo de postre, menciona al escándalo de presunta corrupción e irregularidades que salpica a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente colombiano, respectivamente, quienes ya están siendo investigados por la Fiscalía. Por todo esto, el medio londinense concluye sobre la Paz Total: “Parece más un eslogan que un objetivo alcanzable”.

“Es muy prematuro para evaluar”

Consultado por El Universal, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y negociador de paz con el Eln, asevera que es muy pronto para que cualquier medio evalúe la política de paz del Gobierno Petro. “No obstante hay que distinguir entre los diálogos que se llevan a cabo con el Eln y con los otros sectores armados. Nosotros vamos al tercer ciclo en Cuba, en donde creemos que se marcará un referente muy definitorio en este proceso, pues trataremos sobre participación de la sociedad civil en la construcción de la democracia y el cese al fuego y a las hostilidades”, expone el samario.

En la otra banda de la cancha se suscribe Aurelio Suárez, columnista y panelista de Blu Radio, quien considera que la publicación de The Economist es “una foto del momento actual de la Paz Total”. “Sin dudas la foto no es buena porque uno desglosa todos los elementos y no encuentra nada positivo, desde el fracasado cese al fuego de fin de año con el Eln hasta la fractura total que hay con el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez”, expone.

Y resalta: “No hay certezas sobre cuál será el tratamiento, político o criminal, y a duras penas han comenzado acercamientos con las disidencias de Iván Mordisco, pero muchos en sus filas no quieren negociar. Todo es muy dramático y se ve a flor de piel en el Chocó o en el Catatumbo. Si queremos podemos exculpar al presidente Petro de responsabilidades, pero no se ven avances. Todo está ralentizado”.

Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir, analista político y docente de la Universidad del Rosario, el artículo de The Economist no debe leerse como la advertencia de una catástrofe o de un inminente caos total. “Dicha revista tiene una línea muy conservadora que va en sintonía con el poco arranque de la negociación con el Eln y la falta de resultados concretos. Además, la erupción de la violencia, sobre todo de las bandas criminales, provoca mucha ansiedad que se espera que cese con las próximas citas de la agenda del Gobierno en cuanto a la Paz Total”, explica.