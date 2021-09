Los concejales Sergio Mendoza y Lúder Ariza dicen que no comparten la decisión que tomaron en el partido en Bolívar de irse con la Coalición de la Esperanza, cuando a nivel nacional la colectividad aún no toma una decisión.

“Esa decisión se tomó ayer -miércoles- en una reunión en donde estuve presente. Al momento de votar manifesté que no estaba de acuerdo con esa decisión, ya que considero que debíamos esperar que a nivel central tomaran la decisión, porque también están en esa posición de decidir con qué coalición nos vamos a nivel nacional. Mi posición es que debíamos esperar esa decisión y como ente local asumir esa decisión del ente nacional y caminar en la misma línea. Me abstuve de votar porque no estaba de acuerdo en que tomáramos esa decisión”, explicó Ariza.