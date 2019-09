Distrito quiere evitar elusión por parte de constructores

Al Distrito de Cartagena le adeudan un billón 900 mil millones de pesos. Hay un alto rezago en el recaudo de los impuestos y eso genera gran preocupación. Así lo dejó ver ayer el secretario de Hacienda del Distrito, William Valderrama, en medio de la sesión en el Concejo en la que se empezó a discutir el proyecto de acuerdo 173, presentado por la administración distrital.

Este proyecto busca ajustar la política tributaria del Distrito, con miras a “tener un recaudo más efectivo de los impuestos”. El Distrito quiere hacer ajustes al impuesto de delineación urbana y propone hacer rebajas del 80 por ciento de los intereses moratorios para los contribuyentes que no han podido ponerse al día.

Así mismo, el secretario de Hacienda señaló que la elusión fiscal por parte de muchos constructores es uno de los grandes problemas para el Distrito.

“En el proyecto no modificamos sustancialmente el impuesto de delineación urbana, sino la propuesta que se trae de la modificación de la tarifa, digamos que motivados por el comportamiento de los recaudos especialmente de este año. Como decíamos, históricamente hemos recaudado un poco más de 6 mil millones de pesos. El año pasado el recaudo fue de 6.900 millones de pesos; en el 2017 de 6.283; y en el 2016 fue de 6.511 millones de pesos. Este año, estamos muy preocupados por el comportamiento; por eso traemos esta propuesta de reforma, porque nosotros tenemos un poco más de 5 mil millones de pesos presupuestado para recaudar, pero al corte de junio hemos recaudado 1.500 millones de pesos.

“Estamos bastante rezagados, y en gran parte se debe a la elusión de los constructores, que están declarando todo como construcción nueva, no siendo así, porque hay mucha reconstrucción que no se está declarando a la tarifa del 1.5%, y por eso es que nosotros queremos unificar la tarifa para hacer una fiscalización más afectiva, más eficiente”, explicó Valderrama.

El secretario de Hacienda señaló que necesita que el proyecto sea aprobado por el Concejo para que esta cartera pueda realizar campañas y procesos que tienen que estar reglados en la ley de financiamiento para acceder a mayor recaudo.

David Díaz, funcionario de la secretaría de Hacienda, apoyó la presentación del proyecto.

“Este recoge procedimientos que ya vienen aprobados en la Ley 1943, que buscan agilizar procesos en la Secretaría de Hacienda, denominados cobros coactivos y persuasivos. Esto evitaría el desgaste del cobro. En el análisis de cobro de cartera hemos identificado que llevar un proceso de cobro coactivo a feliz término nos está constando unos 2 millones y medio de pesos, entre honorarios de abogados y toda la logística. Entonces el proyecto modifica sanciones: hoy tenemos sanción por inexactitud, que fue modificada en la Ley 1819; pasó del 160 % al 100%. Los gremios nos han pedido que se actualice esta sanción, pues tenemos un sanción por encima de lo que establece el estatuto tributario nacional y procedimentalmente eso no está bien.

“Estamos incorporando una norma que permite la actualización de las sanciones; no podemos mantener unas sanciones estáticas en el tiempo, toda vez que lo mínimo que esperamos que incremente la sanción sea el valor de la inflación y eso lo modificó la ley de financiamiento. La idea es que nuestras sanciones cada año, en la medida en que el contribuyente no la pague, se vaya actualizando. Ademas, que para la aplicación del beneficio tributario de la Ley 1943 nos exigen las actualizaciones de esas sanciones. Incorporar los beneficios temporales por terminación por mutuo acuerdo de procesos que se debatan en la jurisdicción contenciosa administrativa y en vía gubernativa. También, reducción en pago de sanción e intereses de mora, busca el proyecto. Pero los contribuyentes tienen que pagar el 100 por ciento del capital en las distintas modificaciones; de esta manera no se sacrifica el monto del capital”, indicó Díaz.

Este también dijo que con el proyecto quieren unificar la tarifa del impuesto de delineación urbana: “Hoy tenemos una tarifa del 1% para obras nuevas y una del 1.5% para refacción o reparaciones. Sin embargo, vienen eludiendo el tributo, pues están dejando de pagar el de reconocimiento y de reparaciones a construcción y se está liquidando con el 1%. Estamos solicitando que esa tarifa sea unificada. Con el 1.5% seguimos teniendo una de las tarifas mas bajas del país”.

De la misma forma, el funcionario explicó a los miembros del Concejo que en el proyecto se está modificando el estatuto tributario en las declaraciones bimestrales. “Ya no vamos a tener declaraciones bimestrales del impuesto de industria y comercio, sino que vamos a manejar recibos de pago del impuesto de industria y comercio”, aclaró. El concejal Javier Curi, coordinador del proyecto, dijo que se necesita un estudio “concienzudo y pormenorizado” del proyecto, porque es trascendental para el rumbo de la ciudad y que espera que se tenga más en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. A su turno, la concejal Duvinia Torres pidió que se hiciera otra sesión en la que estuviera el sector empresarial.