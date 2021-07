Este también indicó que el Distrito estaría haciendo un uso de una manera que no corresponde de estos recursos y que el cabildo lo ha advertido en varios debates de control.

“Las recomendaciones se han dado. Se han hecho incorporaciones por falta de ejecución de estos recursos, que siempre llegan a fin de año y siempre hay 5 mil, 8 mil y 15 mil millones de pesos que no se utilizan; y que solo se dedican a pagar subsidios y contribuciones de vigencias actuales teniendo deudas de vigencias anteriores; donde no hay contratos de transferencias, donde no hay unos contratos con operadores (...) Donde todos estos servicios se utilizan para el aseo, pero vemos cómo Cartagena está sucia y que no se han articulado bien las actividades con las diferentes empresas prestadoras, para ver cómo están los subsidios y contribuciones, la recolección y barridos, la limpieza en plazas de mercado y por eso es que la evaluación sale con riesgo alto y pocos puntos. Porque el Distrito no ha sabido administrar los recursos para agua potable y saneamiento básico”, dijo.

El concejal agregó: “No es posible que el Distrito nunca ha estado en riesgo de perder la administración de los recursos del SGP, y hoy manden seguimiento especial del Ministerio de Hacienda y se le pida que suspenda el giro de los recursos, es decir, ya no llegarán al presupuesto del Distrito, estarán girados a otra entidad territorial y no será el Distrito el responsable de prestar el servicio”.

Respecto a la situación, el concejal Carlos Barrios, de Cambio Radical, señaló lo siguiente: “Esto sería el acabose institucional, que puede pasar, si en la ciudad perdemos los recursos de SGP de saneamiento básico, agua potable y aseo. Esto sería preocupante, porque si nosotros pagamos de ahí subsidios y contribuciones a operadores como Aguas de Cartagena, Veolia y Pacaribe, nos tocaría pagarlos con recursos propios, en caso de que la administración no cumpla con un plan de acción determinado por el Ministerio de Vivienda. Esto no es un juego y la administración tendrá que venir a justificar cuál ha sido la actuación”.

El concejal Barrios también indicó que la administración distrital tiene otros asuntos pendientes que debe atender lo antes posible.

“Ya los operadores debieron radicar la cuenta de cobro para subsidios y contribuciones, porque esta se hace a corte de 15 junio, tenemos que conocerla (...) Le he dicho tres veces a la directora de servicios públicos: ‘este año se vence el acuerdo de servicios y contribuciones’, recordemos que eso se revisa cada cinco años y la última revisión fue en el 2016, y aun no han socializado qué piensan con eso (...) También dejo constancia que en el proyecto de incorporación que aprobamos, en el 2020, donde había más de 17 mil millones para el SGP, el Concejo ha autorizado todos los recursos para saneamiento básico y agua. Segundo, en ese proyecto dejamos constancia que la administración se hacia responsable de cualquier acción u omisión frente al pago de estos recursos”.