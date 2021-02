Por desacato a un fallo de tutela en segunda instancia, la jueza Primera Penal Municipal sancionó con dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes al alcalde William Dau.

Se trata del resultado de un acción emprendida por el exalcalde Pedrito Pereira, luego que desde la administración Dau denunciaran que a las 4 de la tarde del 31 de diciembre del 2019, a pocas horas de que Pereira acabara su encargo como alcalde de Cartagena, habría firmado un documento para presuntamente privatizar el DATT.

“Esto se trata de un señalamiento otra vez injusto que se hizo en el 2020, donde el alcalde publicó en redes que el DATT había sido privatizado el 31 de diciembre del 2019. Presenté una solicitud para que me mostraran el contrato, el acto administrativo o resolución de la adjudicación de la APP del DATT del 31 de diciembre. Siempre me respondieron con evasivas, no me respondieron. Presenté una tutela y en primera instancia fallaron a mi favor. Fallaron nuevamente a mi favor en segunda instancia, pero transcurrió el 2020 y no me quisieron dar respuesta, hasta ahora que el juzgado decide sancionar en desacato al actual alcalde”, explicó Pereira.

Y agregó: “Me parece algo innecesario, siempre he respetado a las autoridades locales, pero no puedo renunciar a defender mis derechos como ciudadano, y más cuando afectan mi honra y mi buen nombre. Ojalá se diga la verdad con relación al DATT, que no hubo ninguna privatización, y que así no haya necesidad de ninguna sanción a la autoridad. Esperamos que esto no sea necesario, mi único interés es que las decisiones judiciales se cumplan”.