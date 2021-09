Así lo dejó ver ayer el secretario de Planeación, Juan David Franco, en medio de la sustentación de los proyectos para los que el Distrito solicita la aprobación de vigencias futuras, buscando con ello que el año que viene no se vea afectado el desarrollo de contratos y obras debido a la Ley de Garantías. Lea aquí: Distrito busca asegurar obras durante el periodo de Ley de Garantías

Así mismo, señaló: “En las mesas de trabajo nos han preguntado por qué no sacar adelante la fase tres de todo el tramo de la Perimetral, que sería la suma de estos 14,2 kilómetros y los 3,5 kilómetros, y para esto es fundamentalmente la disponibilidad de recursos para llevar toda esta obra.

¿Por qué es importante?

Agregó que para este proyecto solo se están pidiendo vigencias futuras en tiempo, teniendo en cuenta que ya se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal, por un valor de $2.199 millones.

“La necesidad de solicitar estas vigencias futuras es no seguir esperando, sino arrancar rápido e ir de manera paralela con el convenio con la ANI para que una vez se tengan estos estudios listos, poder usar los recursos de este convenio con la ANI, pues estos no llegarían de manera total, sino que llegarían en un escalamiento en el tiempo, lo que nos permitiría ir por fases en la construcción, empezando por este tramo que tendríamos en fase tres para mejorar lo construido y arrancar con esa unidad funcional uno del malecón. Esto no arrancó antes porque, lo que se ha discutido en las mesas, estuvimos en esa conversaciones con la ANI tratando de ver cuál es la mejor manera de articularnos con ellos. Al principio hubo discusiones sobre si solo se financiaba la obra o si era posible incluir en la financiación estudios y diseños; frente a esa demora decidimos arrancar. Consideramos que en este tipo de proyectos es importante tomar decisiones, y para ello esperamos contar con el apoyo y visto bueno de ustedes como Concejo, pues el proyecto necesita de decisiones para poder ir avanzando”, concluyó Franco.

Tras la intervención del funcionario, el concejal César Pion preguntó si se tienen en el proyecto distintos estudios relacionados con el impacto ambiental, en lo que ha trabajado Cardique, así como los costos de rediseño del proyecto y “los estudios de la concesión que la Dimar hizo en el 2004”.