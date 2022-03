En medio de la presentación de la nueva bancada del Congreso de la República del Pacto Histórico, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la decisión del expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria, de romper diálogos con la coalición de izquierda. Lea: César Gaviria dice no a conversaciones con el Pacto Histórico de Petro

El candidato presidencial aseguró que la opinión que expresó su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, era una posición ideológica. “Es una calificación de una corriente ideológica que le asigna a César Gaviria, es en la práctica en donde Gaviria puede reafirmarla o cambiarla en la misma práctica, indudablemente se hace el esfuerzo de un acuerdo programático con el progresismo, pues se deshace el neoliberalismo de la historia de Colombia y eso sería muy positivo para la paz”, expresó Petro a los medios de comunicación.

El candidato presidencial aseguró que continúa abierta la puerta del Pacto Histórico para hablar con el expresidente Liberal, y con otros sectores que crean y quieran hacer un cambio de Colombia.

“El Pacto es el diálogo con los que no son como nosotros, en toda la sociedad colombiana, un contrato social de millones de colombianos, nosotros no estamos excluyendo a nadie, siempre y cuando el objetivo sea cambiar a Colombia para volverla una potencia de la vida y no como han hecho hasta ahora convirtiéndola en un cementerio”, afirmó Petro.

El exalcalde aseguró que percibe que aún hay temores por parte de líderes políticos y de la sociedad en general de tomar una posición decidida en la campaña electoral: “Invito a estas fuerzas y a la ciudadanía que aún tiene esos temores lógicos, porque cambiar es romper una inercia. Colombia sería una nación inmensa si pudiera cambiar, hay que vencer el miedo”.

El candidato presidencial aseguró que después de las declaraciones de Márquez, no ha conversado con el expresidente Gaviria, pero sí con personalidades cómo la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, con el líder de Cambio Radical y expresidente Germán Vargas Lleras.

“Estamos proponiendo acordar las reformas, sí nos dejan solos igual vamos a ganar. Voy a hablar con más dirigentes políticos de Colombia pero el diálogo fundamental es con el pueblo, ya tengo ganas de salir de Bogotá y empezar el recorrido para hablar con la sociedad colombiana”, aseguró Petro.

Petro aseguró que hasta para hablar de paz, estaría dispuesto a reunirse con expresidentes cómo Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.

Entre otros temas, el exalcalde aseguró que él no descalifica a las personas, a pesar de que mantiene sus ideas: “Creo que significa que es un rebelde que quiere volverse presidente sin abandonar los criterios de la rebeldía, yo me volví rebelde porque no me aguantaba la injusticia social, no la toleraba, contra eso sigo siendo un rebelde”.

Petro criticó a quienes han realizado comentarios clasistas y racistas en contra de Márquez y expresó que esa es su intención de Gobierno que lleva a la igualdad de todos los colombianos.

Por su parte, el senador Roy Barreras invito a Gaviria a reunirse para nuevamente hablar sobre la campaña y futuras adhesiones. “Francia es un símbolo hoy de los excluidos, de la población vulnerable. Al presidente Gaviria hay que respetarlo porque también representa una institucionalidad de muchos años de ideas liberales en Colombia, estoy seguro que vamos a reconstruir esa comunicación. Vamos a buscarlo y a volver a conversar con él porque para ganar hay que sumar”.

La lideresa y candidata vicepresidencial aseguró que cuando las mujeres, puntualmente en política, alzan la voz, intentan ser deslegitimadas.

“Para mi decir que él es parte del neoliberalismo eso no es un irrespeto, es una realidad, el sistema económico y político que hemos tenido en Colombia es neoliberal, eso no lo digo yo, eso lo saben todos los colombianos y colombianas”, expresó Márquez a los medios de comunicación.

UNA GRIETA

Aunque Petro sostuvo que lo dicho por su compañera de fórmula es más ideológica frente a Gaviria y no en su persona, el mismo candidato en un trino que compartió el miércoles igualmente fue muy crítico con Gaviria, en el que sostuvo Gaviria podría estar más cerca del facismo si no llega a la coalición del Pacto Histórico. “Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida”.

El distanciamiento es tan grave que uno de los más duros críticos de Gaviria, el saliente senador Luis Fernando Velasco, ha insistido desde el miércoles en que se debe buscar al jefe del liberalismo por todo lo que él significa. “Aquí lo que esta en juego es el futuro de Colombia. Estamos en los tiempos para mantener los puentes con la institucionalidad del Partido Liberal”.