Los tres integrantes de la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena para el 2021 fueron elegidos ayer en una cuestionada sesión, en la que algunos cabildantes aseguran que hubo vicios de procedimiento. Con 11 votos a favor, Wilson Toncel Ochoa, del partido Cambio Radical, obtuvo el puesto de presidente del cabildo distrital. Con igual número de votos fue designada como primera vicepresidenta de la corporación Liliana Suárez Betancourt, y como segundo vicepresidente fue escogido Hernando Piña Elles, quien obtuvo 15 votos positivos. Estos tendrán a su cargo las riendas de la corporación desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. (Lea aquí: Así quedó conformada la mesa directiva del Concejo para el 2021)

Los desacuerdos

Durante la plenaria surgieron diferencias entre algunos concejales por una proposición, hecha por 11 cabildantes, con la cual se cambió el orden de elección de la Mesa Directiva. Es decir, no se eligió al presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, sino en el orden contrario. Este cambio hizo que la concejala del partido ASI, Carolina Lozano, quien en días pasados anunció su candidatura a la presidencia de la corporación y era conocida como la única contrincante de Toncel, finalmente no se postulara a la elección ya que a su parecer estuvo viciada al aprobarse la proposición. Lozano explicó que dicha proposición se aprobó en un momento que no se debía. “Quiero aclarar que la sesión sí se encuentra viciada, no es una acusación temeraria, a mí hoy (ayer) en esta sesión me violaron el derecho a postularme y ser elegida, por haber hecho el cambio de orden del día; es de público conocimiento que yo iba a postularme, me violaron los derechos y aprobaron una proposición en un punto que no era”, dijo Lozano. Según el concejal Rodrigo Reyes, lo que ocurrió fue que, al hacer el cambio, la concejala Liliana Suárez, del mismo partido que Lozano, fue elegida como primera vicepresidenta, lo cual a juicio de Reyes bloqueó la posibilidad de que Lozano se postulara al final a la presidencia, ya que no pueden haber dos personas del mismo partido en la Mesa Directiva. “Se me ha violado mi derecho a elegir y ser elegido, mi candidata para la presidencia del Concejo era la doctora Carolina Lozano y con ese cambio de proposición, cuando no estábamos en el punto de proposiciones, le eliminaron a ella su postulación, porque es de público conocimiento de que aquí había dos candidatos, Carolina Lozano y Wilson Toncel. Al hacer ese cambio, para mí está viciada, entonces ya yo no puedo votar por ella porque está la doctora Liliana en la vicepresidencia, y resulta que en la Mesa Directiva no pueden haber dos del mismo partido, en este momento ya la doctora Carolina no se puede postular”. Como consecuencia de este cambio, el concejal Javier Julio Bejarano terminó postulándose al cargo de presidente, alegando que las minorías tienen derecho a hacer parte de la Mesa Directiva, sin embargo, esto fue refutado y tampoco le alcanzaron los votos.

“No hubo vicios”

Los concejales César Pión y Carlos Barrios aseguraron que no hubo vicios al aprobar la proposición, porque se hizo en el momento que se debía y, además, no existe norma en el reglamento, ni en la jurisprudencia, que impida que dos personas del mismo partido hagan parte de la Mesa Directiva. “No se comete ningún delito porque el reglamento del Concejo da la oportunidad para que en el punto de elección de dignatarios se elija de cualquier orden, tradicionalmente se hace en un orden, y esa proposición no pertenece al punto de proposiciones sino al punto exacto en el cual se iba a elegir”. “Que me enumere, me dé el artículo o norma, donde no pueden haber dos personas del mismo partido en la Mesa Directiva. Si me dice eso, yo acojo que se le violó el derecho, si no, no”, dijo Pión. A su turno, Barrios explicó: “Presidente, usted no ha tomado ninguna decisión, la decisión la tomó la mayoría de la corporación, si nos vamos al reglamento interno de la corporación dice que la plenaria es soberana. Si el concejal Reyes o algún concejal no está contento tiene los mecanismos de ley, pero no puedo dejar que se diga que la sesión esta viciada, aquí no se le ha violado el derecho a nadie. Segundo, usted no ha tomado decisión, fue una proposición presentada por la mitad más uno y fue aprobada. Si quiere le daría al concejal Reyes todo el día y aquí lo esperaría para que me traiga la norma que dice que dos personas del mismo partido no pueden hacer parte de la Mesa Directiva; le apostaría hasta mi curul si me consigue un norma o una jurisprudencia del Consejo de Estado que diga que dos miembros del mismo partido no pueden estar en la Mesa Directiva”, sentenció Barrios.

¿Fraccionado el ASI?

Pero más allá del resultado de la votación, para algunos, lo que queda en evidencia es que habría una ruptura dentro del partido ASI, pues, hasta el domingo, se anunciaba que Lozano contaba con el apoyo de sus copartidarios. Sin embargo, estos terminaron apoyando la polémica proposición que cambió el orden de elección y a la candidatura de Toncel a la presidencia, sin hacer comentario alguno sobre su compañera de partido. Incluso, dentro de la sesión, el concejal Pión aconsejó que el partido haga un pronunciamiento al respecto. “Si existe una controversia en el mismo partido, donde la plenaria no tiene nada que ver, debe existir un pronunciamiento para que diga qué es lo que ocurre dentro del partido, porque este supuesto fraccionamiento, digo supuesto porque no me consta, conlleva a interpretaciones distintas”.

