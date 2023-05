“Después de Dau, el reto es elegir uno que no robe, pero que sí haga”:

En la misma senda, Jorge Robledo instó a la ciudadanía a combatir a la corrupción que compra votos. “Se requiere transparencia para decirle no a que vuelva la politiquería en ciudades como Cartagena. No más eso de tragarse sapos y de vivir con migajas que reparte el político. Considero que nadie quiere vivir arrodillado ni recibiendo carnadas para ser pescados y luego ser devorados como si de una bandeja playera se tratase. Necesitamos construir un país digno y con oportunidades donde todos puedan propiciar su bienestar”, adujo el exsenador.

“Tenemos que romper ese paradigma de ‘que robe, pero que haga obras’. El que ofrece dinero o coimas lo que quiere es robar y no ejecutar. Que si necesita 5 mil millones para ser alcalde o 20 mil para gobernador. Basta con eso. Tenemos que ser capaces de no robar, pero sí hacer. Eso se puede mediante programas medibles para luchar contra la desigualdad y fomentar el desarrollo de todos en ciudades como Cartagena que tanta precariedad sufre, frente a todas las riquezas que posee”, aseveró Fajardo.

Robledo aseguró que, aunque no votó por él, no espera que el país fracase. “A mí no me interesa tocarle el hombro a nadie ni decir que siempre tuve la razón; sin embargo, se hace necesario que este Gobierno sea directo, sincero y transparente con lo que buscan. Las reformas que hoy se tramitan ya no son las mismas del inicio. La paz total es el caos total. Tumban el contralor, ficha de Petro, que hasta los del Centro Democrático votaron por él, entonces vemos cómo se amangualan y poco se sabe de estas tramas”, dijo.

Reformas sociales

Para Robledo, más que definir a las reformas del Gobierno Petro como inconvenientes o despropósitos, es problemático que el Ejecutivo no informe sobre su trámite y los cambios que en pro de la sociedad han hecho. “Más allá de acuerdos con los partidos tradicionales, es necesario que demuestren que estas reformas mejorarán las condiciones laborales, no quebrarán a la clase media ni paralizarán el aparato productivo y el sistema de salud”, expresó.

Una pedagogía, necesaria para Fajardo, que el Gobierno nacional debe realizar para que la ciudadanía entienda en qué consistirán estos grandes cambios estructurales de la sociedad. “Seguro tienen algunos elementos valiosos y necesarios, pero en medio de este caos y desorganización permanente no sabemos cómo generarán empleo o habrá un mejor modelo de salud”, indicó.

“Politiquería” en los entes de control

Sergio Fajardo en los últimos días ha sido muy incisivo en sus redes sociales sobre lo inconveniente que es el actual formato para elegir fiscal, contralor y procurador. “Cuando estos poderes de control tienen una relación directa con el Ejecutivo o el Legislativo, una amistad, una cercanía, entonces se desdibuja la lucha contra la corrupción y la justicia es parcializada”, estableció.

Y propuso el exgobernador: “Se requiere ética y voluntad, pues no hay que cambiar las leyes. Un presidente puede abandonar la costumbre de hacer ternas con amigos y convocar a un comité de expertos, técnicos y referentes para que estos elijan la terna. Con esta alta idoneidad e imparcialidad este proceso será más impecable”.

Dau y Cartagena

Frente a cómo encuentran a la ciudad en materia de desarrollo, gobierno y proyección, a tres años y medio de la administración de William Dau, Fajardo expuso: “Dau hay que rescatarle que durará los cuatro años frente a la mala historia de la interinidad que todos conocen. Según lo que sé no ha robado y deja las arcas sanas. Sin embargo, la transformación social que se espera no se logró, entonces el reto es elegir a alguien que no robe, pero que también haga. Eso no lo necesita solo Cartagena, sino Colombia. Esta ciudad tiene todo el potencial económico, productivo, cultural y social para lograrlo”.

Frente al argumento de Dau sobre que no ha hecho más por los obstáculos de los concejales, “ardidos por no darles mermelada ni OPS”, Robledo sí está de acuerdo con que un gobernante sin mayorías en el Concejo o en la Asamblea tendrá tropiezos muy grandes, “pero esto no quiere decir que no se pueda hacer nada”. “Yo diría que lo que hay que aplaudirle a Dau es que se enfrentó y le quitó el poder a la corrupción de esta ciudad. Esa es una condición necesaria para el progreso”, puntualizó.

29 de octubre y pasados errores

En diversos espacios, tanto Fajardo como Robledo, han aceptado que en la anterior contienda presidencial la Coalición Centro Esperanza cometió muchos errores. “De cara a las elecciones y a largo plazo, tenemos que aceptar que se cometieron, pero no acogerlos con dolor, sino como un aprendizaje. No supimos interpretar y representar el clamor de cambio de la gente, por lo que se conectaron con las propuestas de Petro o las de Rodolfo. Pero ahora con esas lecciones continuaremos nuestro proceso de demostrar que sí hay otro camino, que sí hay una alternativa de cambio digna contra la corrupción y que asuma responsabilidades con la ciudadanía. Ese debe ser el principio de nuestros candidatos y miembros.