“Vamos a ver qué pretextos van a buscar para entorpecer la Alcaldía de Cartagena, aunque eso conlleve perjudicar a la ciudad”, expresó William Dau en la invitación que hizo a la ciudadanía para que hoy asistiera al Concejo de Cartagena, y así propiciar que esta entidad aprobara un proyecto de acuerdo para un préstamo de $ 160 mil millones para inversión pública. (Lea: Dau pide presionar al Concejo para que apruebe préstamo) Sin embargo, la convocatoria no contó con gran acogida en las afueras, pero sí hubo afluencia ciudadana en la audiencia. El día comenzó con las declaraciones del alcalde Dau, quien expresó: “Lo que no se dan cuenta es que ese billón de pesos que se dejaron de robar ya está siendo usado para pagar deudas y reconstruir todos los elefantes blancos que dejaron las anteriores administraciones. Hemos construido carreteras. A todos los empleados y contratistas se le está pagando a tiempo. Nos hemos puesto al día en el sector salud. Ahora es que la administración está empezando a funcionar, entonces que no vengan con cuentos”. Esto por las críticas de muchos detractores, entre ellos muchos ciudadanos, quienes sostienen que la solicitud de un prestamo multimillonario no es conveniente, más cuando la Alcaldía ha informado reiteradamente que ha rescatado recursos que anteriormente se perdían, presuntamente, en irregularidades, y que ahora pueden servir a las inversiones proyectadas.

Entrada del Concejo Distrital momentos antes de comenzar la sesión. En contraste, Dau expuso: “Pero faltan muchas cosas y obras a invertir, por ejemplo, 30 colegios públicos. Entonces, ese préstamo ayudará a todas las obras e intervenciones que necesita la ciudad, pues la plata recuperada ya se está gastando en todo lo que he comentado. Entonces no es conveniente que los concejales den vueltas y vueltas con esa aprobación, la que tengo entendido no harán y propondrán que solo se preste para el alcantarillado de Bayunca - Pontezuela, porque esa gente si es brava y vendrán a protestar. Yo sé que estamos en guerra diaria con ellos, quieren debilitar mi administración y así afectar a la ciudad”. A las once de la mañana, comenzó la audiencia pública en el Concejo Distrital para debatir la aprobación o no del préstamo para ejecutar distintas obras en la ciudad. “A finales del 2021 presentamos la solicitud para que nos autorizaran este préstamo. En ese entonces era por $120 mil millones y el Concejo lo rechazó, pero yo dije: ‘Lo vuelvo a presentar porque ustedes a mí no me van a mamar gallo’. Ya lo presentamos, esta vez por $160 mil millones”, sostuvo Dau ayer. La distribución de los recursos del crédito por proyecto sería así: infraestructura educativa en colegios públicos, $40.000’000.000; implementación del sistema de retiro de vehículos de transporte público colectivo (fondo de desintegración), $20.734’679.472; pavimentación de vías principales en barrios, $39.961’004.121; habitabilidad para la superación de la pobreza, $19.999’557.280; y construcción de alcantarillado en los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, $40.000’000.000. Aunque el alcalde haya predispuesto a la opinión pública con la premisa de que el préstamo no sería aprobado y que haya recalcado su necesidad porque no se pueden realizar las inversiones públicas con el presupuesto del Distrito, debido a que estos recursos ya se están invirtiendo en diferentes proyectos, la sesión comenzó con la intervención de la lideresa barrial de Las Gaviotas, María García Sotomayor, quien instó a a los concejales a darle luz verde al crédito solicitado por el Distrito pues con esto beneficiarían a los estudiantes de la ciudad que dan clases en colegios en ruinas. De los 160 mil millones de pesos, unos 40 mil se destinarían a la infraestructura educativa de las escuelas más deterioradas.

Otras voces asistentes estuvieron en sintonía a la aprobación del préstamo bajo demandas como la calidad de vida y el saneamiento básico de habitantes de Pontezuela o Bayunca, quienes no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado, o de aquellos barrios sin vías de acceso ni vivienda digna. Carlos Arturo Salas, rector de la I.E. Fulgencio Lequerica Vélez, expresó: “No es momento de rencillas sino de soluciones, las escuelas los necesitan”. Tras la opinión favorable de gran parte de los ciudadanos que respondieron al llamado de la Alcaldía y que invitaron el aval del crédito para que la ciudad tenga recursos para sus proyectos, hubo también opiniones que criticaron el compromiso distrital y de sus secretarios con los pactos que han hecho con las comunidades, y que les preocupa esa supuesta falta de voluntad en caso tal se apruebe el préstamo. El turno de los concejales Luis Cassiani, concejal de Cambio Radical, fue el primer cabildante en intervenir luego de hora y media de pronunciamientos ciudadanos y expuso: “Quiero dejar claro que el Concejo no es el ordenador del gasto. El alcalde tiene que ser consciente y ponerse la mano en el corazón, y así la comunidad lo tenga claro, que la mayoría de sus iniciativas del plan de desarrollo se han aprobado aquí en este recinto. Siempre hemos estado de puertas abiertas a la administración y a la comunidad”. Y añadió: “El proyecto de alcantarillado de Bayunca y Pontezuela no es un proyecto bandera de esta Alcaldía, sino que se viene trabajando desde otras administraciones. Por lo que es justo reconocer la intervención de varios concejales, me incluyo, en adelantar ese proceso, y no señalar que no trabajamos en pro de la ciudad. Ya está bueno que todo lo malo que pase en Cartagena el señor alcalde se lo atribuya al Concejo. Ya está bueno tanto irrespeto. ¿Por qué no pasó de la puerta y entró a defender el proyecto? Quieren que se apruebe un préstamo cuando hay gente con tantas necesidades de la vigencia pasada”. El concejal Cassiani propuso la apertura de espacios para que cada miembro del gabinete distrital informe sobre los recursos de la vigencia anterior que no se gastaron, para así evaluar la cifra que en verdad se necesite para las inversiones proyectadas en educación, infraestructura vial, saneamiento básico, entre otros. A su turno, el concejal Javier Julio Bejarano acotó: “Yo quiero que la ciudadanía analice y reflexione sobre lo que está haciendo la administración: tomar las necesidades de la gente para volcarla en contra del Concejo. Necesidades que prometió acabar. Yo creo que sería un tema sin sentido decir que aquí haya un concejal que esté en contra del bienestar de la ciudad; por lo que no podemos permitir la repetición de mentiras para convertirlas en medias verdades”. El cabildante presentó en la audiencia todos los proyectos e iniciativas que la corporación le aprobó al Distrito en aras de controvertir la tesis de que les interese una guerra.

Javier Julio Bejarano resaltó lo contradictorio, según su postura, de la solicitud de préstamo cuando el alcalde Dau en su campaña prometió que con los recursos no gastados por la corrupción, servirían para el equilibrio financiero de la ciudad.

“Si el Distrito logra demostrar que ha recuperado el 70% de los recursos que antes se robaban y aún así necesitan más recursos, entonces sí es necesario el crédito, de lo contrario están incumpliendo las metas de su plan de desarrollo”, concluyó Bejarano. Disertación de los ciudadanos Varios habitantes asistentes a la audiencia increparon a la plenaria del Concejo sobre su reticencia para aprobar el préstamo y el porqué solicitan que el plan de inversiones se desglose. El concejal César Pion respondió: “No se puede aprobar una sopa licuada. Si ellos no desglosan el acuerdo, nosotros no podemos analizar los costos y porcentajes de las inversiones. Las cifras tienen que estar claras. No tenemos dudas sobre la importancia de Bayunca y el sector educativo, pero sí en otros gastos. Si ellos tienen la voluntad, pues que lo desglosen”.

Lo dicho por Pion fue secundado por el concejal Rafael Meza, quien indicó: “Es necesario dejarle claro a la comunidad que sí queremos aprobar el proyecto, pero que debe presentarse bien e individualizarse.

Diana Villalba, secretaria de Hacienda, agradeció la asistencia ciudadana y la disposición de los concejales. “Atenderemos uno a uno los requerimientos de los concejales para precisar, aclarar y ampliar, como corresponde a los principios de esta administración. Sin embargo, los recursos públicos no son infinitos y ojalá lo sean para poder cubrir todas las necesidades de la ciudad. Los presupuestos tienen destinaciones especificas de ciertas rentas y que no pueden ser utilizadas para otras necesidades. Como Distrito estamos obligados a cumplir la ley, ojalá los recursos públicos fueran una bolsa general donde se pudiera pagar todo de inmediato, pero no es así, por eso pedimos este crédito para destinar en los proyectos necesarios para mejor la ciudad]”.

Y agregó: “El préstamo será una alternativa de financiación para ir más allá de pagar deudas y poder en verdad cubrir todas las demandas y necesidades ciudadanas. Basta de hablar, ya es tiempo de ejecutar”.