Denunciarán a Benedetti por polémicas declaraciones tras audiencia en la Corte

El fiscal Daniel Hernández aseguró que denunciará a las primeras horas del próximo lunes a Armando Benedetti por el delito de injuria y calumnia, luego de las declaraciones que entrego hoy el exembajador desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que, luego de varios aplazamientos, Benedetti finalmente asistió hoy jueves a las diligencias que tiene pendientes por ocho casos en la Sala de Instrucción.

Luego de varias horas de diligencia por el presunto caso de corrupción en la Fiduprevisora, el exembajador atendió a los medios de comunicación para hablar de la diligencia. Le puede interesar: “Yo no tengo que ver con esa vaina”: Benedetti sobre el caso de Laura Sarabia

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, aseguró Benedetti.