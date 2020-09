Torrejano en su calidad de gerente de la empresa Ruby Torrejano A.C.R.S E. U, resaltó que la denuncia no va en contra de Pérez Amador, sino de quienes resulten involucrados en la expedición y uso de dicho documento. Incluso, manifestó que dialogó con el alcalde William Dau para que hiciera lo propio.

“Le expliqué al alcalde que ese documento no fue expedido por mí, pero quiero dejar muy claro que no hemos hecho ningún señalamiento contra la señora pese a que usó ese documento, pero sí puse una denuncia por ese documento y desvirtuamos que la señora trabajó con nosotros, nunca he hablado con ella, ni siquiera la conozco físicamente”, indicó. La abogada destacó que hará un pronunciamiento oficial una vez tenga los documentos de respuesta de la Fiscalía.

Este medio se comunicó con la primera Dama para conocer su versión de los hechos, pero esta manifestó que “no tiene nada que decir”.