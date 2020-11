Una nueva polémica se suma al tema de la contratación del alumbrado público para 2021.

Ante la Fiscalía, el Sindicato de Servidores Públicos denunció al secretario de Planeación Guillermo Ávila Barragán por haber cometido presuntas conductas delictivas como prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al certificar a la Secretaría General que el proyecto para la modernización de las redes se encontraba dentro del Plan de Desarrollo cuando según el sindicato no es así. (Lea aquí: Comienza discusión por el proyecto de alumbrado público en Cartagena)

“Nosotros buscamos pero no aparece lo que él certificó, eso es lo que se ha denominado una falsedad ideológica en un documento público, aparte de eso también se puede configurar un fraude procesal teniendo en cuenta que no sabemos los motivos por los cuales él generó ese certificado, para favorecer a no sabemos quién dentro de cualquier proceso”, indicó Erick Urueta, presidente del sindicato.