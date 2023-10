Denuncia presunto fraude electoral en Cartagena de Indias

La candidata a la Alcaldía de Cartagena, Jacqueline Perea denunció un presunto fraude electoral que según ella, se habría fraguado desde la administración de William Dau para favorecer a candidatos respaldados por la Alcaldía, listas del Concejo y JAL. Lea: Fiscalía investigará delitos contra el fraude electoral

El abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, en representación de Perea, señaló que el fraude electoral se estaría fraguando desde la designación de los jurados de votación, debido a las supuestas irregularidades en el software de selección. También le puede interesar: Piden a la Procuraduría investigar posibles casos de fraude electoral

“Hoy el software donde se sorteaban los jurados no funciona. La señora Ana María González-Forero es la que está detrás del nombramiento y Talento Humano del Distrito. Ojo con los puestos de votación donde no va haber biometría porque por ahí se van a ver afectados los resultados. Señores jurados de votación, los tenemos vigilados y no nos vamos a dejar arrebatar la Alcaldía de Cartagena”, dijo Perea.