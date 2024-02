Defensa de exgobernador Edwin Besaile Fayad solicita suspensión de imputación

¡Tenga en cuenta! Estos sectores de Cartagena no tendrán luz el 21 de febrero

¡Tenga en cuenta! Estos sectores de Cartagena no tendrán luz el 21 de febrero

El pacto entre Lyons y Besaile, presuntamente, fue distribuir el dinero que recibieron de las coimas de recursos de regalías y salud por el llamado cartel de la hemofilia. Eso llevó a que el patrimonio de Besaile incrementara “de manera injustificada”.

La fiscal aseveró que Edwin Besaile “con conciencia y voluntad libre actuó dolosamente”, puesto que “conocía que las sumas que obtuvo de Alejandro Lyons eran fruto de corrupción administrativa y comisiones ilegales” y, aun así, las tomó para sí mismo.

Vanessa Barrera, abogada del exgobernador, respondió a la imputación de la Fiscalía pidiéndole al Tribunal de Bogotá no impartir legalidad al procedimiento. Para la jurista, la justicia estaría incurriendo en una vulneración del principio non bis in idem. Lea también: “Esto es lo que hacen en Venezuela”: exgobernador del Meta denuncia persecución

Esa máxima jurídica establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Según Barrera, además, se estaría quebrantando el principio de unidad procesal, pues actualmente Besaile está involucrado en otro proceso por el cartel de la hemofilia.