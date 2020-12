El alcalde de Cartagena, William Dau, enfrenta en la mañana de este miércoles su primera audiencia ante la Procuraduría, por referirse a los directivos de la Universidad de Cartagena como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

Según el Ministerio Público, el mandatario estaría vulnerado lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que afirma que se debe “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que se tenga relación por razón del servicio”.

En medio de la diligencia judicial, el alcalde, William Dau, rindió versión libre, y ratificó su posición frente al manejo de los recursos en la UdeC.

“En Colombia al delincuente no se le puede decir delincuente, criminal o corrupto sí no ha sido sancionado por un juez o un organismo, pero ellos no cumplen con su deber. Todo el mundo en Cartagena sabe el grado de corrupción en la ejecución del presupuesto de la UdeC. Si la procuraduría hubiera resuelto los cientos de casos que tienen pendientes hace muchos años, no existiría el grado de corrupción que existe en la Universidad de Cartagena”.

Añadió que “los organismos de control forman parte del problema que tiene a Cartagena y Colombia sumida en la corrupción”.