La Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín declaró improcedente la tutela del alcalde Daniel Quintero con la que buscaba que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral suspendieran inmediatamente el proceso de revocatoria en su contra. Lea: Alcalde Daniel Quintero sí impugnó revocatoria en su contra

El mandatario, además, solicitaba que se ordenara a la Registraduría realizar la verificación grafológica de los apoyos ciudadanos entregados por el comité promotor “el pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar”, y presentar un informe que contuviera evidencias, soportes y documentos que en general sustenten el informe técnico, en el que se pudiera corroborar las técnicas metodológicas implementadas en el proceso de revisión de apoyo por apoyo y los criterios o condiciones a través de los cuales catalogaron apoyos válidos. Lea: Caso revocatoria del alcalde de Medellín llegará a la CIDH

Mejor dicho, lo que buscaba el mandatario es que la Registraduría emprendiera un análisis “más exhaustivo” de la totalidad de firmas entregadas por el comité revocatorio y, tras este, entregara una nueva respuesta a la que ya manifestó el pasado 24 de diciembre, cuando informó la validez de más de 130.000 firmas, cifra superior a las 91.000 requeridas para continuar con el trámite. Pero que, además, hiciera público los procedimientos empleados para llegar a esa decisión. Esto, a raíz de las denuncias del alcalde sobre supuestas suplantaciones e irregularidades en las firmas. Lea: “Medellín merece un alcalde que hable sin mentiras”: Álvaro Uribe

Entre las consideraciones que constan en el fallo, respecto al tema de las supuestas suplantaciones, el director de Censo Electoral, Roberto Cadavid hizo constar que “del análisis realizado a las dos mil ochocientos veinte (2820) firmas, que en el escrito (anexo 2 ) indica corresponde a ciudadanos que denunciaron no haber apoyado el mecanismo de participación ciudadana para la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín- Antioquia, la RNEC no puede determinar si hay o no suplantación u otro delito, porque, como se manifestó anteriormente, la Entidad no es competente para decidir si se presentó un hecho punible, por tal motivo, no podría invalidar dichos apoyos hasta tanto no haya orden judicial que así lo decrete”.