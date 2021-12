Creo que eso fortalece, equilibra la balanza, para ser un buen congresista no basta con hacer buenos debates, verse bien en redes sociales, sino por la construcción de un plan de trabajo cercano a la comunidad y no desde la oficina. Cualquier proyecto, control político, audiencia pública, lo acuerdo con las comunidades y colectivos que es lo que legitima esa representación, ese deber ser por el que fui elegida.

Hay muchas regiones que no tienen representación alternativa o no han logrado consolidar un proyecto político progresista.

Es una realidad que viven a diario en Cartagena y Bolívar, y que se agravó con la pandemia. Este país no puede seguir así. Esta ciudad no puede seguir así, donde está el metro cuadrado más caro de Colombia, y al mismo tiempo se viven unas situaciones de precariedad, de miseria, de desigualdad profunda, de desempleo y de difícil acceso a la educación.

La principal crítica al petrismo es que hay mucho discurso y poca propuesta...

Lo que pasa es que nos quieren engañar, nos quieren mostrar que son la alternativa de las propuestas concretas y que nosotros no pasamos de la retórica, pero son ellos los que han gobernado por décadas y en la realidad, en la actualidad problemática del país, no se comprueba ningún tipo de éxito de sus propuestas concretas, por ende, no lograron llevar las propuestas prometidas en campaña del papel o de la retórica a la realidad: fomentando el empleo, neutralizando la desnutrición, fortaleciendo la salud y la educación, y así, evitar que hoy haya gente haciendo filas en la madrugada y en la intemperie para tramitar sus pasaportes e irse del país porque no ven su futuro aquí.