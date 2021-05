La directora del IPCC, Saia Vergara, explicó que el Comité Técnico de Patrimonio no dio el visto bueno para el proyecto. “El proyecto Magno Towers no fue estudiado por el Comité Técnico de Patrimonio y tenemos la noticia de que el Ministerio de Cultura tampoco dio ningún concepto favorable”, señaló Vergara.

En el debate salió a relucir que la obra fue suspendida tras la orden del Ministerio. Respecto a esto, el secretario de Planeación, Juan Franco, reconoció que la normativa respecto a estos temas de obras urbanísticas se debe aclarar, pero recalcó que Planeación no tiene la facultad para hacer demoliciones.

“Hay inconformidad, porque si el Ministerio suspende la obra antes de que montaran la estructura y le envió una orden al Distrito para que se cumpliera la suspensión, y entonces se empezó a ver si la cumplía el alcalde mayor, el alcalde local o el inspector, y solo un año y medio después se aplicó la suspensión de la obra, cuando ya el edificio estaba construido. Parece que el Ministerio y el Distrito no trabajan juntos para proteger los Bienes de Interés Cultural. Si lo hubiesen aplicado a tiempo, este edifico no estuviera construido y no estuvieran hoy perjudicados los compradores, los inversionistas, los constructores y tal vez ya se hubiese resulto este problema, que hoy se hace más grave por falta de actuación a tiempo”, indicó Niño.

El concejal agregó: “A pesar que se construyó un PEMP para proteger los monumentos, no hay una normatividad clara en Cartagena para construir en áreas de influencia y esta incertidumbre lo que ocasiona es la falta de inversión de privados y falta de confianza del gremio de la construcción en la ciudad, y se están llevando las obras para otras partes. Debe haber un criterio del Distrito sobre la obra o para defender las normas que están vigentes en el ámbito local o para asumir defensa en cuanto a las consideraciones que ha establecido el Ministerio. Debe haber una posición clara del Distrito frente a este tema. No podemos estar esperando que el Ministerio resuelva, sin tomar cartas en el asunto. En últimas quien sufre el problema es el Distrito y quien sufre los inconvenientes de esta obra es la ciudad”.