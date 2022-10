¿De qué hablaron Petro y Rodolfo Hernández por 1 hora y 15 minutos?

En la Casa de Nariño se reunieron el senador del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, con el presidente de la República, Gustavo Petro. El exalcalde de Bucaramanga llegó a la Presidencia de Colombia pasadas las 11:00 a.m. para reunirse con el mandatario. (Lea: “Es como tener a Messi de portero”: ¿Se perderá la curul de Rodolfo?)

A muchos llamó la atención el motivo de este espacio entre los competidores en la reciente segunda vuelta presidencial, mientras en el Senado de la República se vota la renuncia que el ingeniero radicó. Un paso al costado que ya había anunciado públicamente hace unas semanas, pero que aún no era oficial.

En su momento, el senador explicó que su renuncia se da para no inhabilitarse en las próximas elecciones regionales. “Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”, afirmó en su momento.

¿Preocupado por su futuro judicial?

Algunas voces expresaron que a Rodolfo Hernández le inquieta el devenir de los procesos que se siguen en su contra por presunta corrupción cuando ejerció la política en su departamento. Sin embargo, al salir de la reunión con Petro insistió a los medios presentes que “no se robó un solo peso”.

Y recordó que Petro llegó a la Presidencia de la República pese a que estuvo implicado en procesos que en definitiva salieron a su favor. (Lea: “Rodolfo me dijo que fue un Baloto para mí, mientras me pedía puestos”)

La Corte Suprema de Justicia tenía previsto escuchar el pasado 27 de septiembre en versión libre a Rodolfo Hernández por el escándalo de Vitalogic, donde habría intervenido de forma ilícita en un contrato de la Empresa de Aseo de Bucaramanga que ascendió los 336 millones de pesos.