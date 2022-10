Dau ya tiene el permiso del Concejo para viajar, ¿qué va a hacer en Países Bajos?

En ese tiempo, en una alocución el alcalde Dau señaló que en el Concejo había una coalición que con sus acciones, vetos y trabas políticas a su gobierno, le declaraban la guerra a diario. Ese presunto bloque negó el permiso para su viaje a África. No obstante, el burgomaestre se fue para el país faraónico.

En unos meses las tensiones parecen haber cesado en la relación entre el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y el Concejo Distrital. En diciembre del año pasado, el mandatario solicitó a la corporación edilicia el aval para poder asistir a un encuentro internacional contra la corrupción en Egipto, que se llevó a cabo entre el 11 y el 18 de diciembre. Sin embargo, los cabildantes pretendieron dejarlo con “las maletas listas”. (Lea: “Se me hace agua la boca para ir a hablar de Montes, Dumek y Blel”: Dau)

“Este evento se centrará en el futuro de los centros de las ciudades y reunirá a los alcaldes con expertos en la materia, equipando a los líderes de la ciudad con herramientas y tácticas para fomentar el crecimiento inclusivo, diversificar las economías locales y reinventar el centro de la ciudad y distritos comerciales”, estableció Dau.

El permiso, solicitado el pasado 27 de septiembre, provocó cierto ruido en los detractores del alcalde en la ciudad, pues consideran que problemas como la inseguridad, el estado de la malla vial y los estragos invernales, son elementos que atizan el panorama, por lo que “el panorama no está para viajes”, como comentó un ciudadano en redes sociales.

“Es el alcalde que más ha viajado”

El concejal Javier Julio Bejarano reiteró su oposición a los viajes internacionales que el alcalde Dau le interesa hacer. “Nuevamente votaré negativamente, tras hacerlo así cuando solicitó el permiso para viajar a Egipto, porque la ciudad atraviesa una crisis histórica en materia de seguridad que reclama la presencia de la primera autoridad administrativa y policiva que es el alcalde mayor”, aseveró el cabildante.

Y subrayó: “Sería bueno que la ciudad y los medios investigaran pues si no me falla el análisis este alcalde se va a convertir en el que más ha viajado durante su mandato. Con este sería su cuarto viaje internacional y lo más preocupante es que no se conocen, luego de sus dos viajes a Estados Unidos y al de Egipto, qué se ha gestionado en pro de la ciudad con relación a políticas replicables o aprendizajes para fortalecer la gestión institucional. ¿Qué le han dejado a Cartagena esos viajes?”.

Bejarano aseguró que el alcalde Dau aunque el Concejo haya votado en contra “hubiese hecho lo que él quisiera”. “Él toma vacaciones, se va de viajes y hace lo que le plazca, saltándose las normas. No es justo que esto lo haga gastándose los impuestos de los cartageneros y nuestros recursos públicos. Merecemos un alcalde que se ponga al frente del actual desorden administrativo que hay”.

Aunque desde la Alcaldía de Cartagena precisaron que la fundación Bloomberg Philanthropies, organizadora del congreso en Países Bajos, pagaría todos los gastos de traslado de Dau Chamat, y solo viáticos menores serían cubiertos por recursos públicos.