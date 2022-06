¿Dau se va? Esto dijo Duque sobre su suspensión

Y continuó: “Tengo que decirlo: he trabajado muy bien con el alcalde Dau; trabajé también de manera eficaz con Pedrito Pereira; he trabajado con el gobernador Vicente Blel y trabajé con el exgobernador Dumek Turbay. (...) Mi orientación siempre ha sido dejarles proyectos y obras de impacto a esta comunidad”.

La semana pasada el alcalde Dau aseguró que si el presidente llegase a aceptar la solicitud de suspensión, lo tendrán que “sacar a la fuerza del palacio de la Aduana”. (También le puede interesar: Mininterior y la CIDH se refieren a solicitudes de suspensión de Dau)

“Yo me quedo en la Alcaldía. La voluntad democrática del pueblo cartagenero se respeta. A mí me eligieron los cartageneros como su alcalde para dirigir su destino. No pueden venir cinco concejales malandrines, en una sesión, que no estaba ni programada en la agenda del día, eligen de una manera irregular a un contralor interino encargado, que es un títere de ellos, de esos cinco concejales”, dijo Dau Chamat el jueves pasado en Barranquilla. (Consulte además: ¿La Contraloría Distrital puede suspender al alcalde William Dau?)

Plantón

El 31 de mayo, la Alcaldía organizó un plantón para defender la gestión del alcalde William Dau. El encuentro, que se realizó en la plaza de La Aduana, contó con la participación de más de 300 personas. “Nosotros no queremos un padrastro, queremos a nuestro papá. (...) Creemos que hay una persecución contra el alcalde, que fue elegido legítimamente por más de 110 mil cartageneros”, dijo uno de los manifestantes. Ese día, Dau manifestó que la solicitud del contralor (e) del Distrito era una “afrenta política descarada”.