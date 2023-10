“Dau que se vaya para EE. UU. y nosotros a evitar que se roben a Cartagena”

Javier Julio Bejarano, exconcejal y actual candidato a la Alcaldía de Cartagena con el aval del Pacto Histórico, a sus 36 años quiere ser el político más joven en llegar al Palacio de la Aduana gracias a una votación en las urnas. Apelativos ha tenido muchos, como el que William Dau popularizó y ahora no puede repetir, pero él insiste que no es ni contestatario, ni peleonero ni mucho menos “biche”, pero sí está “indignado”.

Yo no guardo resentimiento con nadie, por lo que sí le daría la mano por la ciudad y trataría que se dé un empalme tranquilo, sin resentimientos.

Hicimos y seguimos haciendo todo lo que ha estado a nuestro alcance para promover una unión. Hoy las encuestas nos favorecen y somos la primera opción en intención de voto del sector alternativo, por lo que hemos llamado a los candidatos que consideramos honestos para que se sumen y gobiernen con nosotros si logramos la victoria y ellos no han aceptado el llamado a la fecha. Lo seguiremos intentando hasta el último día, tenemos fe.

Para muchos una opción de peso, que preocuparía a quien lidera las encuestas desde hace meses, era una alianza entre usted con Judith Pinedo. Javier Doria y José Osorio, incluidos. Pero eso como que no se dará.

La ciudad se encuentra en un caos. Sus principales indicadores están en muy mal estado. La pobreza y la pobreza extrema la sufre más del 56% de la población; una informalidad laboral del 59,9%; unos indices de violencia y muertes que cada año son peores; una ciudad con el mayor costo de vida de las principales capitales. Eso buscamos cambiarlo, por eso hay mucho trabajo que hacer y no hay tiempo que perder para fomentar el progreso y superar la crisis que hoy vive.

Por eso toca pasar de la indignación a la acción. Por eso en 2019 me lancé al Concejo y hoy soy candidato a la Alcaldía, ya que para transformar hay que atreverse a liderar colectivamente.

“Estoy indignado porque muchos de los que fueron responsables y coautores del desastre que tenemos en la ciudad, hoy se venden como cambio de lo que provocaron. No podemos permitir que los recursos de todos terminen en manos de las clases políticas, grandes contratistas y políticos que se hacen millonarios a costa del bienestar y progreso de los cartageneros”, señaló Julio Bejarano.

Estoy seguro que amigos no seremos nunca, pues existió mucha falta de respeto, no solo hacia mí sino hacia mi familia. Pero tengo la madurez para comportarme de la mejor manera si Dios y el pueblo me permiten ser un verdadero líder de la ciudad, uno que no genere vergüenza por su actuar.

¿Tendría al papá querendón en su gabinete?

¡Jamás! Dau que se vaya para Estados Unidos. Allá le sirve más a Cartagena. Necesitamos construir una gobernabilidad menos conflictiva y más de resultados, y con él eso nunca será posible.

¿A qué candidatos invitaría a su eventual gobierno?

Judith Pinedo, como secretaria Participación; a Javier Doria en Interior y José Osorio sería un buen secretario de Educación.

¿Y su primer acto de gobierno?

Son tres actos el mismo día: primero. Un consejo de seguridad con toda la institucionalidad para trazar la ruta de seguridad, contra la trata de personas y la explotación sexual en la ciudad. Segundo. Eliminaré el decreto del lunes sin moto. Y Tercero, derogaré el decreto que permite privatizar más el espacio público en la ciudad.

Pierde.

Queda de segundo, ¿volvería a una curul en el Concejo siendo opositor o no le cierra la puerta al consenso?

Acepto la curul. Si gana Dumek Turbay o William García Tirado me declararía en oposición. Si gana Judith Pinedo me declaro en independencia, lo que se haga bien lo apoyaré; lo que no, le haría control político.

¿Aceptaría ser parte de un gobierno de Pinedo?

Sinceramente no he planteado ese escenario. Tendría que reflexionarlo con mucha calma y sin las pasiones que da la contienda electoral, pero no dejo la puerta cerrada.

¿Y no teme que le pase lo mismo de David Múnera, pues este tipo de dependencias y sus problemas a veces desgastan a la persona política?

Yo soy un joven que le gusta hacer y ejecutar. Soy especialista en gerencia de proyectos y un estudioso de lo público. El día que ejerza un cargo administrativo daré lo mejor de mí, así que no tengo temores, me conozco y sé lo que soy capaz de hacer y dar por amor a mi ciudad y a mi gente.

Y si Gustavo Petro le ofrece un cargo nacional...

Yo sueño con servirle hoy a mi ciudad. Es el único plan que tengo en mi mente y no he contemplado otro escenario; si hubiese querido un cargo nacional, no hubiese aspirado a la Alcaldía.