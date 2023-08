“Dau no tuvo la capacidad de integrar a la ciudad”: Luis Carvajalino

Dau perdió. No tuvo la capacidad de integrar a la ciudad y siempre la tuvo fácil, o sea, tuvo un muy buen inicio, pienso que si hubiera unido el sector productivo con todas los sectores hubiera tenido la mejor ciudad de Colombia, o sea, hubiera tenido alcalde para los próximos 12 años, pero no tuvo la capacidad de unir. Se concentró en dividir.

Soy constructor y soy empresario. Por eso conozco el valor de la cosa hecha, pero lo que no funciona no merece desgastar recursos, tiempo y energía. La apuesta está en proseguir con transparencia y trabajar por la salud, la alimentación, la seguridad, la movilidad y tantos temas que requieren tantas personas sumidas en la pobreza y en el desempleo.

¿Y esta campaña piensa llevarla hasta el final o no descarta adherirse a otra candidatura con la que tenga afinidades?

Yo pienso que se hará la voluntad de Dios y yo confío en sus designios. Hace 30 años llegué a Cartagena y he generado empleo, pago mis impuestos y todos conocen cómo he aportado al desarrollo de la ciudad, especialmente en la zona norte. Todos saben que nunca voy detrás de un beneficio o interés egoísta. Nunca le he pedido un peso a nadie y siempre he servido en causas sociales.

¿Y por qué cree que usted es la mejor alternativa?

Esta es la mejor alternativa para llegar a la Alcaldía Cartagena porque soy independiente y no le debo favores a nadie. Tengo mis empresas, mi familia y mis hijas que son un modelo de lo que yo he hecho como padre. Ellas son personas independientes que generan empleo y hacen obras sociales.

Mi modelo pedagógico está patentado. Soy el único candidato en Colombia que puede hablar de educación con propiedad, pues creé un modelo educativo propio que ya está en varios países. Soy fiel creyente que la educación es el pilar fundamental de comenzar una nueva Cartagena, pues la ciudad es muy maleducada. Entonces yo soy la opción más óptima a gobernar de manera clara y transparente.