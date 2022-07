Dau no podrá decirle más “viejita chismosa” a Javier Julio Bejarano

Hoy, ante el Juzgado 5 de pequeñas causas laborales de Cartagena, el concejal radicó una tutela contra el alcalde William Dau, pues reseñó que las expresiones en su contra ponen en riesgo su integridad física y la de su familia. “Por mi actividad como concejal y como activista político he recibido sendas amenazas en contra de mi vida e integridad personal provenientes, en algunos casos, de bandas criminales”, se subraya en la tutela.

Por consiguiente, el concejal consideró que esa serie de afirmaciones ponían en riesgo su vida y afectan de manera negativa su honra, buen nombre, dignidad humana y, adicionalmente, “ponen en riesgo la vida de su familia al subestimar y dar por falsas unas amenazas reales de muerte”.

“La viejita chismosa”, término desobligante

En varios apartes del video, referido en la tutela del concejal, el Dau se refiere al concejal con el término desobligante de “viejita chismosa”. “Sin respetar las normas disciplinarias que exigen decoro y respeto entre dos servidores públicos. Además, él como alcalde mayor de la ciudad es el jefe de la policía y en conversaciones con el comandante de la Policía Metropolitana, el Brigadier General Nicolás Zapata Restrepo, Dau le expresó que las amenazas no eran creíbles e investigables”, expuso Julio Bejarano.

“Lo dicho por el alcalde Dau Chamat en el video es supremamente peligroso porque al descalificar las denuncias por las amenazas que ha recibido el actor, aumenta el riesgo al que pueda estar sometida su integridad y la de su familia. Incluso, el alcalde con las afirmaciones injuriosas y calumniosas en su contra está insinuando que el actor está incurso en una presunta conducta delictiva denominada falsa denuncia”, indicó el juez Joaquín Uparela Hernández.

Conforme a lo anterior, el concejal solicitó que se proceda con la protección de los derechos fundamentales

presuntamente vulnerados por el alcalde de Cartagena.

Pretensiones

Con la admisión de la tutela por parte del Juzgado, Julio Bejarano solicitó que con esta acción judicial se ordene la retractación o rectificación pública del alcalde Dau con respecto a las declaraciones realizadas en su contra.

“Dicha retractación o rectificación debe realizarse a través de los mismos medios y bajo las mismas condiciones en que fueron realizadas las declaraciones iniciales, es decir, que se publique a la misma hora en sus redes sociales personales y en las redes sociales de la Alcaldía mayor de Cartagena”, expuso el concejal.

Y añadió: “Las declaraciones de retractación o rectificación realizadas por el alcalde deben estar enfocadas en desmentir las afirmaciones iniciales emitidas por él en mi contra, y manifestar que no le consta en ningún sentido que las amenazas que he recibido no son creíbles o investigables”.

Además, el cabildante pretende que se ordene la eliminación del video de fecha 3 de junio de 2022, de las redes sociales personales de Dau y las oficiales de la Alcaldía de Cartagena.