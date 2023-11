“Dau no me dará el bastón de mando, pero ya tengo las llaves”: Dumek

Posteriormente, el nuevo alcalde expuso: “Les confieso que estaba muy preocupado porque el alcalde Dau manifestó que no me va a entregar el bastón de mando, pero ya tengo las llaves de la ciudad. Hoy comienza nuestro mandato de la mano de todos los actores de la ciudad. Ya siento el peso de la responsabilidad, pues sé que hay expectativas de esos 160 mil cartageneros que creyeron en nosotros y que confían en nuestra capacidad y experiencia pública; pero no seré el alcalde solo de ellos, sino de toda la ciudad. La campaña quedó atrás y hoy estoy aquí atento recibiendo y anotando cada angustia y cada sueño que tiene la sociedad civil, pues ahí está la base de nuestro Plan de Desarrollo”.

“Erran los cachacos y los medios capitalinos cuando hablan que en Cartagena hay dos Cartagenas: la rica y la pobre. En la campaña caminamos toda la ciudad, me senté a hablar con todo tipo de actores y por eso siempre he dicho que hay mínimo seis Cartagenas. Hay tantas realidades complejas y heterogéneas; no es lo mismo lo que sucede en Nelson Mandela o en Barrios Unidos a lo que pasa en Blas de Lezo, Los Alpes, Lomas de Albornoz o Ceballos”, indicó Turbay.

El alcalde Turbay resaltó como principales ejes de trabajo: la resolución del conflicto social, el empleo, la seguridad, la competitividad, el turismo, la construcción de grandes obras para la movilidad, el transporte multimodal y “la autoridad para realizar todas lo propuesto de la mano de actores sociales como los comunales, cerca a la gente, resolviendo diferencias o corrigiendo desaciertos a través del diálogo”.

“El gran problema de la ciudad es que el gobierno no va a las comunidades ni camina sus calles ni habla con la gente. La oferta institucional es reclamada a gritos en los barrios, corregimientos y zona insular. Eso requiere una administración que goce con servir. En nuestra Alcaldía no estará nadie que no le guste servir”, enfatizó Turbay.

Y concluyó: “Las grandes transformaciones que necesita nuestra Cartagena, una ciudad que nos entregarán destruida, sin visión ni esperanzas, para recuperar su brillo y su trascendencia requieren del aporte y esfuerzo de todos. Por mi parte, seré un alcalde que no piensa defraudar a nadie y convencer al que no confió y aún no cree en nosotros que en las urnas se escogió al camino correcto, y no como hace cuatro años que se votó por una oportunidad perdida”.