Dau le gana esta vez a Dumek: tumban multa y arresto contra él

Hace unos días, un juez declaró que William Dau, alcalde de Cartagena, cometió un desacato al no cumplir la orden de rectificarse y disculparse con Dumek Turbay. El mandatario, en una publicación en sus redes sociales, usó calificativos contra el exgobernador de Bolívar y candidato a la Alcaldía que habrían afectado los derechos al buen nombre y a la honra del carmero, según denunció en la tutela que interpuso. Lea: Así aparecerán en el tarjetón los candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación

Todo comenzó cuando el 18 de julio de 2019, un juez ordenó, luego que el exgobernador radicara una tutela, que William Dau Chamat debía rectificarse de acusaciones proferidas en contra del tutelante, difundidas en sus redes sociales. Específicamente en un vídeo publicado el 12 de julio de ese año.

El togado le dio 48 horas al alcalde para publicar la disculpa en todas las plataformas que utilizó, como YouTube y Facebook, para salvaguardar los derechos a la honra y el buen nombre de Turbay. Dumek también solicitó no solo un nuevo vídeo de retractación, que se publicó el 28 de junio de este año, sino también la eliminación del primero. No obstante, esto último no sucedió, pues el Distrito indicó que en el fallo no se había ordenado esto.