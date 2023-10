Dau instala Puesto de Mando Unificado (PMU) para elecciones territoriales 2023

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Ana María González, explicó: “Este PMU está dividido en 4 equipos: la seguridad de las elecciones, no solo de los votantes, sino también de los candidatos; la logística de las elecciones y el dispositivo para garantizar el proceso electoral; la emergencia invernal, sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto no interfiera con el derecho de los ciudadanos a salir a votar; y, por último, el plan No Más Puya Ojos, que estará activo y recolectando denuncias a través de las líneas de atención dispuestas por el Grupo de Transparencia”.

El comandante de la MECAR, Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, declaró: “En esta tarde, con todas las instituciones, damos por instalado el PMU, donde revisamos todas nuestras capacidades operativas para garantizar unas elecciones seguras”. Lea aquí: 54 emergencias reportadas debido a las fuertes lluvias en Cartagena

Finalmente, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, aseguró: “Estamos tomando las medidas adecuadas para que mañana se puedan llevar a cabo sin inconvenientes las elecciones territoriales”.

Se recuerda a todos los ciudadanos y ciudadanas que están habilitadas las líneas de atención para denuncias relacionadas con corrupción electoral, en el marco del plan No Más Puya Ojos:

- A través de la app URIEL

- En la página web: [www.pilasconelvoto.com](www.pilasconelvoto.com)

- En el correo electrónico: [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

- Escribiendo por el canal de WhatsApp +57 3022121495