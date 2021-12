Dau, en aras de bajar la conmoción en el sector turismo y en las economías relacionadas a este, puntualizó que: “la embajada solo está diciendo lo que le diría cualquier buen padre de familia a sus hijos que se van de paseo: oye no te metas en los antros, no te metas donde hay violencia, no te metas donde hay delitos, quédate en las zonas donde van los turistas, las zonas que están bien controladas. Un turista no tiene porqué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la mañana, son cosas lógicas”. Y ahí, comenzó la controversia.

Para muchos habitantes de los barrios que no salen en guías turísticas y a donde algunos taxistas se muestran reacios, en esta temporada, para llevar clientes a ellos, mostraron su rechazo por el pronunciamiento, señalando que se sienten estigmatizados y que el alcalde usó un tono despectivo.

“Uno no debe olvidar de dónde provino el éxito”

Cynthia Pérez Amador, exprimera dama del Distrito, le respondió a Dau que: “Lo peor que puede hacer un dirigente es olvidarse de que en los barrios tenebrosos de una ciudad golpeada salió la esperanza y la confianza para llevarte a ocupar el cargo que hoy ostentas”.