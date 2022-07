“Dau difama y denigra para tapar sus fallas”: Pedrito Pereira

“Nunca he perseguido al alcalde”

Por su parte, el exalcalde Pedrito Pereira, mencionado por Dau y su defensa, aseguró a El Universal que no es enemigo del actual alcalde. “¿Persecución? Eso es una afirmación irresponsable que raya en la incoherencia y la irrealidad. Yo jamás he perseguido al actual alcalde ni a sus funcionarios ni he hecho nada contra ellos, solo me he defendido de sus injustos señalamientos y falacias dentro de la ley. Todo el que me conoce en mis 30 años de vida pública y personal sabe que no soy de ese talante”, dijo Pereira.

Uno de los argumentos de Dau es que ha sido el alcalde que se enfocó en finalizar los gastos fiscales; sin embargo, Pereira explicó que en julio de 2019, mientras era alcalde de la ciudad, presentaron un proyecto de acuerdo al Concejo para resolver la situación de los gastos de representación, pero no fue aprobado. “El tema lo advertimos en el empalme con el gobierno Dau, entonces, ¿por qué esperaron hasta diciembre de 2020, un año después de posesionarse, para presentarlo nuevamente al Concejo? ¿Hubo omisión?”, se preguntó.

El exalcalde expuso que mientras la figura no fuera derogada o anulada tenía la obligación de cumplirla, bajo el principio de legalidad. “Nuestra petición al Concejo se origina cuando en 2019 la Contraloría nos recomendó modificar esos gastos de representación. Por eso, al no ser aprobado, le recalcamos al gobierno entrante que debían presentarlo de manera inmediata a inicio de año y lo hicieron fue al final, y fue aprobado en el Acuerdo 050 del 30 de diciembre del 2020. Por esto considero injusto que se me señale en la investigación”, precisó.

Ante la pregunta de cuáles eran sus funciones como contralor delegado intersectorial 11 para temas de responsabilidad fiscal de recursos de regalías, en la Contraloría General de la República, el exalcalde aseguró que en sus competencias no tenía injerencia negativa o positiva en el Distrito. “Ejercía funciones de responsabilidad fiscal sobre proyectos exclusivamente de regalías que nada tienen que ver con los procesos del alcalde, hay que recordar que el que pidió que la CGR lo investigara fue el alcalde y su abogado porque no tenía garantías en la Contraloría Distrital”, relató.